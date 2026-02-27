火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽今（27日）在台北大巨蛋登場，火腿最終6比1力退中華隊，賽後記者會上火腿打者萬波中正、郡司裕也被問到對決中華隊先發投手古林睿煬的感受，兩人一致肯定古林從春訓以來狀態出色，尤其變化球品質讓打者必須調整策略。

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士拿下勝利。（圖／記者李毓康攝）



萬波中正表示，平時與古林就是隊友，且兩人同齡，因此這場「分屬不同球隊」的對決對他而言格外特別。

他說古林今天表現非常出色，自己在面對古林時「沒有太好的一個表現」，但從春訓開始就能感受到古林調整得相當不錯，也因此一直期待能在台灣上演這場對決。

萬波也提到，實際交手的過程讓他覺得「非常棒、非常不錯」，並送上祝福，期待古林在接下來的WBC賽事能有更好的表現。

郡司裕也則分享更細節的打擊觀察；他表示第1局就從古林的投球感受到，對方變化球「真的非常非常出色」，因此判斷若鎖定變化球進攻「一定打不到」；郡司透露，自己後來乾脆調整策略，放棄鎖定變化球，改成只瞄準直球出手。

郡司也強調，其實春訓期間就覺得古林投球內容精彩、狀態非常好，這場比賽雖然自己拿到不錯的結果、球隊整體內容也好，但透過這次對決，「重新認識到古林真的是一個非常出色、非常棒的投手」。