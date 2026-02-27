運動雲

台日交流賽兩戰全輸　曾豪駒不擔心打線：有看到選手慢慢改變

▲▼2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊結束台日交流賽，昨天遭軟銀完封，今天則是1比6敗給火腿鬥士，兩場攻勢串連不佳。打線發揮讓外界有些擔心，總教練曾豪駒強調，重點不只在結果，而是在過程中看到選手逐漸調整與改變，也藉由高強度對抗提前讓球員感受「正賽等級」的緊繃氛圍。

曾豪駒指出，這兩場比賽的結果確實不理想，但從前一場到這一場，可以明顯看到選手嘗試修正、做出改變，「比賽本來就很緊繃，等進到正賽，對手只會更強，現在讓選手先感受到這種被戰的緊繃感，真正進入正賽時，反而能更從容去面對每一位對手。」他強調，團隊最重要的是彼此牽引、一起往前走。

投手調度方面，曾豪駒坦言，此役確實刻意測試不同局數與情境下的調度方式，也看見不少正面收穫，「好的部分希望能帶進正賽。」至於仍需修正之處，他認為現階段已非技術層面的問題，而是心態調整更為關鍵，「你已經能進入正賽名單，就要更相信自己，相信自己的能力可以宰制這個球場、這個賽事。」

孫易磊此役在壘上有人情況下登板，被問到是否有機會擔任「拆彈」或關鍵煞車角色，曾豪駒表示，自辦賽期間就是在觀察每位投手在不同狀況下最能發揮的角色功能，「每個人好的地方、需要注意的地方，我們都有看到，等進入正賽，就能更清楚怎麼使用每一位選手。」

至於打線、棒次與守備安排，曾豪駒指出，從自辦賽開始就持續測試，各棒次逐漸掌握自身定位，「整體棒次仍會隨著後續人員加入再做調整，進到正賽就是用狀況最好的人員去競爭。」守備方面則不會有太大變動，待後續內野旅外戰力鄭宗哲、李灝宇歸隊後，再視陣型進行微調。

值得一提的是，這2場比賽未執行短打戰術，是否刻意為之？曾豪駒直言，這兩場比賽就是完全比照正式比賽模式進行攻擊，「在比分與出局數條件不適合時硬下戰術，反而會破壞球隊的連結與節奏。」不過他也不排除，在接下來的官辦熱身賽中，視狀況安排戰術演練，作為正賽前的重要準備。

關鍵字： 中華隊經典賽曾豪駒火腿鬥士熱身賽2026WBC2026WBC中華隊

香蕉遇「聽障外送員」　暖比手語道謝...送新年祝福！

