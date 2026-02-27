運動雲

大谷翔平怪力秀！28次揮棒炸11轟　3萬球迷直擊「異次元」威力

▲WBC日本隊超級巨星大谷翔平練打。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊超級巨星大谷翔平練打。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

即將展開2026年世界棒球經典賽的日本隊超級巨星大谷翔平，27日在日本武士對戰中日龍的熱身賽前，踏上球場進行自由打擊練習，儘管受限於大聯盟規則無法正式出賽，但大谷練打又展現恐怖怪力，28次揮棒就敲出11發全壘打，其中一發更直接飛向4樓看台，讓現場提早湧入的三萬名觀眾與在場職棒選手紛紛露出不可置信的表情。

日本隊與中日龍的賽事在晚間才開打，但早在11點便有球迷在場外排隊，當大谷於當地下午3點穿著灰色「JAPAN」T 恤現身球場時，看台已湧入快3萬名觀眾，想親眼見證這位二刀流球星的揮棒。

而當大谷走向外野進行準備活動時，左外野席的球迷甚至激動到全體起立致敬，全場手機閃光燈閃爍不停，這種「異次元」的人氣也讓大谷在隨後的打擊練習中表現得更加賣力。

大谷今日與小熊隊鈴木誠也、紅襪隊吉田正尚等大聯盟球星同組練打，在第3次揮棒時便輕鬆將球送出右中外野大牆，隨後快音連發，長程火力展露無遺，而在他擊出一記角度極高的特大號全壘打，小白球以驚人速度直擊4樓看台，馬上巨蛋引發球迷瘋狂尖叫與騷動。

總計大谷在28次揮棒中敲出11發全壘打，這場壓倒性的打擊秀，不僅讓現場球迷驚嘆連連，甚至連正在準備的中日龍選手們也紛紛停下動作，目不轉睛地盯著大谷的擊球表現。

這次練打也讓不少球迷回憶起三年前的「傳說級ShoTime」，當時大谷與球隊會合第二天進行練打，27次揮棒敲出9支全壘打，包含3發直達5樓看台的特大彈，曾讓在場觀摩的日職職球員感嘆「徹底輸了」。

受到大聯盟規定限制，大谷翔平、鈴木誠也與菊池雄星等球星將無法參加27、28日對戰中日龍的比賽，球迷若想目睹大谷身披16號球衣正式實戰，最快3月2日及3日在大阪京瓷巨蛋舉行的強化賽，屆時日本隊將對陣歐力士與阪神。

關鍵字： 大谷翔平全壘打2026WBC2026WBC日韓熱身賽

