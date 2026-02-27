運動雲

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽日本火腿6比1擊敗中華隊。賽後記者會上，開轟的萬波中正與郡司裕也談到對中華隊打線的觀察，兩人不約而同點出「前段棒次」極具威脅，並特別提到已被第3棒陳傑憲深深著迷，二棒張育成長打表現也被兩人盛讚，直言未來若在國際賽交手，勢必得特別提防。

▲▼2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士郡司裕也 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士郡司裕也 。（圖／記者李毓康攝）

談到中華隊陣中是否有讓他們感到威脅、未來可能在國際賽對上日本武士隊時需要警惕的選手，萬波中正表示，中華隊前幾棒整體實力相當突出。

萬波指出：「今天對戰下來，前面幾個棒次真的非常出色，不管是揮棒速度，還是攻擊的積極度都很好，這是日本隊必須特別警惕的部分。」

▲▼2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士萬波中正。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士萬波中正。（圖／記者李毓康攝）

此外他還稱讚第3棒臺灣隊長陳傑憲的外型，「第3棒真的非常非常帥，如果我是女生的話，應該會愛上他。」一席話讓現場氣氛相當輕鬆。

郡司裕也也給出相似看法。他表示：「我跟萬波的想法一樣，第3棒真的非常帥，真的沒看過這麼帥的選手。」

回到技術層面，郡司進一步分析，中華隊前段打者在攻擊端展現高水準表現，「尤其是第2棒今天擊出的那支二壘安打，不管是揮擊力道，還是掌握時間差的能力，都做得非常好。」

郡司認為，中華隊前兩棒在比賽中展現的攻擊內容令人印象深刻，「整體來看，前幾棒的打者真的非常出色。」

