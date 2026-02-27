火腿3轟奠勝基！新庄解析中華隊外野啟動差異　：動到動比較快

運動雲

▲▼2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士監督新庄剛志(戴口罩者)。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士監督新庄剛志(戴口罩者)。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華隊27日在台日交流賽交手北海道日本火腿鬥士，終場1比6落敗，火腿全場敲出11安含3轟奠定勝基；賽後火腿主帥新庄剛志談到此役時坦言心情「有些複雜」，原因在於古林睿煬在場上投球，但他同時也希望球隊能繳出理想內容；此外，新庄也點出中華隊外野守備啟動的細節差異，並肯定中華隊打者積極進攻、實力不容小覷。

新庄此行來台備受矚目，他賽後先笑著提到進場時的氛圍，「首先我出場時歡聲雷動，真的起雞皮疙瘩。」他也透露自己在日本就一直期待能來台灣感受現場。

火腿此戰以長打火力拉開差距，單場3轟成為勝負分水嶺，不過在談到勝利時，新庄仍直言心情難免矛盾，「古林在投球，但我也希望鬥士隊有好的表現。」

針對全壘打表現，新庄表示其中西川遙輝的開轟讓他特別有印象，「在日本沒有看過他把球打往那個方向形成全壘打。」

至於萬波中正，新庄則提到目前春訓調整稱不上理想，但他去年來台也曾開轟，因此也希望能藉由這次比賽的刺激把狀態校正回來，「希望藉由這個機會調整好自己。」

除了攻擊端，新庄也把觀察焦點放在中華隊的防守細節上；他指出，中華隊外野手在等待來球時多半以手撐著、由靜止狀態啟動，並以自身觀點分析差異：「靜到動跟動到動相比，一定是動到動比較快。」

投手運用方面，新庄對細野晴希投完3局無失分感到滿意，直言春訓狀態相當不錯；不過他也提到比賽過程中一度連續被敲出3個強勁擊球，感受到中華隊打線的壓迫感，「中華隊打者實力都很好。」新庄強調火腿投手群整體狀況維持水準，但同時也清楚看見中華隊打者全力進攻的企圖心。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

【還敢偷笑】狗狗被訓話眼神狂飄 看到救兵忍不住偷笑

