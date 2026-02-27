運動雲

>

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

▲▼2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊結束台日交流賽，明天將啟程前往日本宮崎備戰官方熱身賽，對於遞補龍恩（Jonathon Long）的人選，總教練曾豪駒賽後集合前已先行告知宋晟睿本人，由他頂替。宋晟睿得知後並未出面受訪，情緒還有些複雜。

宋晟睿日前受訪時曾坦言，教練團一切仍會以球員自身狀況為優先，而他的角色就是把自己準備好，「也有接收到，萬一真的有人不舒服，也是需要有人遞補。」不過他也強調，內心仍希望所有隊友都能健康出賽，「不希望有人受傷，還是希望他們可以健健康康去比賽。如果真的萬一有人不舒服，我覺得我們也還有很多球員在，大家都很努力在拚這個正選。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後得知自己是遞補龍恩的人選，宋晟睿未出面受訪，據中華隊公關表示，盼外界給他一些時間沈澱、調整心情。

曾豪駒則說明，教練團其實從一開始就持續觀察每一位選手狀況，也在名單公布前即與所有球員溝通清楚，「我們都有跟每個選手講，你要保持好心態，也要有自己可能是替補的心理準備，這樣才有辦法隨時銜接。」

他進一步表示，「不論是晟睿、智呈或培峰，大家在準備過程中都很清楚自己的任務，就是在後方全力支援前線。」他也肯定所有候選球員在集訓期間的投入與態度。

▲▼2026台日交流賽，經典賽中華隊宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

教練團在最終決選過程中，綜合觀察球員的整體狀況與穩定度，曾總直言，「晟睿其在整個階段的狀況其實維持得很好，因此在教練團討論後，最後選擇了晟睿。」

談到這段自1月15日展開的集訓旅程，曾豪駒感性總結，這不僅是階段性的結束，更象徵下一個任務即將開始。
賽後，曾總特別集合全隊，「不管是在名單內，或是今天結束後就要回到母隊的選手，我都非常感謝大家。每一次的集訓，對每個人來說都有自己的故事與想要成就的目標。」

他也感謝名單外、即將回母隊的選手，「他們其實知道自己不在名單內，心裡一定很失落，但仍選擇陪伴大家，一起把任務完成。」

曾豪駒期許入選的球員帶著感恩與使命感，承接這些隊友的渴望與不甘心，投入正賽全力爭勝、朝更高階段甚至邁阿密前進；而未入選的選手回到母隊後，也都能有好的球季，未來再度爭取為中華隊、為台灣棒球奮戰的機會。

關鍵字： 中華隊宋晟睿曾豪駒台日交流賽棒球2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」

熱門新聞

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

快訊！宋晟睿確定遞補中華隊　曾豪駒透露抉擇原因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

讀者回應

﻿

熱門新聞

16比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

4宋晟睿確定遞補中華隊

5曾豪駒點出中華隊此戰敗因

最新新聞

1104隊港都開踢！小球員挺女足學姊

2富邦四本柱來了！「阿勇」李雅英確定續約

3雅加達捷報！擊劍代表隊一金一銀

4重逢大谷！中田翔讚強到超預期

5麥當勞應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366