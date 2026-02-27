宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒賽後集合感性喊話

▲2026台日交流賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊結束台日交流賽，明天將啟程前往日本宮崎備戰官方熱身賽，對於遞補龍恩（Jonathon Long）的人選，總教練曾豪駒賽後集合前已先行告知宋晟睿本人，由他頂替。宋晟睿得知後並未出面受訪，情緒還有些複雜。

宋晟睿日前受訪時曾坦言，教練團一切仍會以球員自身狀況為優先，而他的角色就是把自己準備好，「也有接收到，萬一真的有人不舒服，也是需要有人遞補。」不過他也強調，內心仍希望所有隊友都能健康出賽，「不希望有人受傷，還是希望他們可以健健康康去比賽。如果真的萬一有人不舒服，我覺得我們也還有很多球員在，大家都很努力在拚這個正選。」

賽後得知自己是遞補龍恩的人選，宋晟睿未出面受訪，據中華隊公關表示，盼外界給他一些時間沈澱、調整心情。

曾豪駒則說明，教練團其實從一開始就持續觀察每一位選手狀況，也在名單公布前即與所有球員溝通清楚，「我們都有跟每個選手講，你要保持好心態，也要有自己可能是替補的心理準備，這樣才有辦法隨時銜接。」

他進一步表示，「不論是晟睿、智呈或培峰，大家在準備過程中都很清楚自己的任務，就是在後方全力支援前線。」他也肯定所有候選球員在集訓期間的投入與態度。

教練團在最終決選過程中，綜合觀察球員的整體狀況與穩定度，曾總直言，「晟睿其在整個階段的狀況其實維持得很好，因此在教練團討論後，最後選擇了晟睿。」

談到這段自1月15日展開的集訓旅程，曾豪駒感性總結，這不僅是階段性的結束，更象徵下一個任務即將開始。

賽後，曾總特別集合全隊，「不管是在名單內，或是今天結束後就要回到母隊的選手，我都非常感謝大家。每一次的集訓，對每個人來說都有自己的故事與想要成就的目標。」

他也感謝名單外、即將回母隊的選手，「他們其實知道自己不在名單內，心裡一定很失落，但仍選擇陪伴大家，一起把任務完成。」

曾豪駒期許入選的球員帶著感恩與使命感，承接這些隊友的渴望與不甘心，投入正賽全力爭勝、朝更高階段甚至邁阿密前進；而未入選的選手回到母隊後，也都能有好的球季，未來再度爭取為中華隊、為台灣棒球奮戰的機會。

