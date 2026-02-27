新庄最掛念孫易磊傷勢　讚古林若維持首局水準「對世界級打者也有競爭力」

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊孫易磊。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽今（27日）進入第3天賽程，北海道日本火腿鬥士交手中華隊，火腿全場掃出11支安打包含3發全壘打，終場6比1拿下勝利；賽後火腿總教練新庄剛志受訪時，談到中華隊兩位投手古林睿煬、孫易磊的表現，直言古林今天「調整得非常好」，同時也流露對孫易磊腳部狀況的擔心。

新庄剛志首先表示，「說實話，我最擔心的是孫易磊的腳（受傷部位）還好嗎？」

回到古林睿煬的部分，新庄指出，古林在日本春訓期間曾出現放球點偏移、穩定性不足的狀況，但此役看起來修正得相當明顯，「今天看起來調整得非常好，投球表現很亮眼。」

新庄進一步補充，如果古林能持續維持首局那樣的投球內容，「我想就算是對上世界級的打者，他也絕對能展現十足的競爭力，希望他能保持下去。」

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）



孫易磊在第6局登板救援，現場應援聲瞬間湧現，新庄談到他今年的期待時改以正經口吻肯定，「他的身體素質確實變得非常強壯，這代表他私下做了大量的重訓，在飲食管理上也下足了苦功，這兩點他真的做得非常出色。」

至於本場對戰中華隊後，是否有特別注意的台灣球員，新庄點名張育成，認為他是值得關注的重砲型選手，「我注意到張育成，他今天擊出了一支飛往右中外野方向的二壘安打，我覺得他是個很有趣、很有力量的選手。」

此戰火腿攻勢集中在長打，郡司裕也2局開轟先馳得點，西川遙輝4局補上2分砲擴大領先，萬波中正5局再敲兩分砲拉開差距；中華隊則在6局下靠張育成二壘安打串聯林安可適時安打追回1分，不過仍無力扭轉戰局，終場火腿以6比1收下勝利。