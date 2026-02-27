中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖人物

▲大巨蛋今日進場人數 28,996。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台日交流賽進入第3天賽程，今（28）日由經典賽中華隊對戰日職北海道日本火腿鬥士隊。古林睿煬、孫易磊代表中華隊相繼登板，對決熟悉的「自己人」。官方稍早公布本場進場人數為 28,996 人，寫下近3戰最高票房紀錄。

此役在228連假加持、國家隊效應帶動下，吸引多位政要到場觀戰，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，以及運動部部長李洋，中華民國棒球協會理事長辜仲諒也陪同進場看球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧本屆台日交流賽票房，首戰由軟銀對中信兄弟僅17,560人略顯冷清，寫下交流賽以來的新低；不過近兩場有國家隊加持，票房明顯回溫。即便如此，整體仍未重現2024年讀賣巨人來台時、單場突破3萬人的盛況。

大巨蛋歷屆交流賽進場人數一覽

2024年｜讀賣巨人

巨人 4比1 中信兄弟：37,890 人

樂天桃猿 0比0 巨人：30,890 人

2025年｜北海道日本火腿

統一獅 0比3 日本火腿：27,066 人

中信兄弟 0比8 日本火腿：26,879 人

2026年｜軟銀、火腿

軟銀 7比3 中信兄弟：17,560 人

中華隊 VS 軟銀：24,988 人

中華隊 VS 日本火腿：28,996 人

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰，以及運動部部長李洋，中華民國棒球協會理事長辜仲諒也陪同進場看球 。（圖／記者王真魚、鄭毓齡攝）