運動雲

>

國王5連勝回歸主場！吸睛「女王主題週」3/4、3/6登場

▲新北國王「SHINE ON」女王主題週閃耀登場。（圖／新北國王提供）

▲新北國王「SHINE ON」女王主題週閃耀登場。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王近期拉出五連勝氣勢，位居聯盟第二，下週將帶著這股勝利熱潮回歸主場，3月4日、6日迎來年度傳統的「女王主題週」，今年以「SHINE ON」為主題，兩日分別迎戰桃園台啤永豐雲豹與台北台新戰神，邀請女性球迷進場展現自信，體驗充滿女力氛圍的優雅盛事。

本次主題週特別推出由AI 創作的全新應援單曲「SHINE ON」，並由啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS以全新編舞首度演繹。三位韓援成員也將分別帶來個人SOLO舞蹈演出，展現不同風格的魅力。透過充滿力量與律動的表演，帶領全場觀眾走入聚光燈下，共同感受女神閃耀瞬間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了讓球迷能與女神近距離互動，兩日賽後皆安排了NEW TAIPEI QUEENS見面會。3 月 4 日賽後率先舉行「擊掌拍照會」，球迷只要當日於主場官方商城消費滿 2,000 元即可參加；3 月 6 日則由「簽名見面會」接力登場，參加資格為當日於商城消費滿 2,000 元，且結帳內容需包含「應援毛巾（SHINE ON版／女王版）」或「女孩掛報」，兩場活動各限額 40 名，

中場遊戲由小美冰淇淋帶來「投籃奪牌遊戲」，挑戰球迷的罰球準度與體力，優勝者可獲得 30 杯小美冰淇淋，所有參賽者也都能拿到小美 80 周年紀念帆布袋。

針對兩日進場支持的粉絲，特別推出「下班看球超殺優惠」。主題週期間現場購買 A、B 區門票，可享「雙人同行第二人半價」，再加贈一盒SEXYLOOK 深層水潤純棉黑面膜（每日限量100份，送完為止）。誠摯邀請球迷在忙碌的平日夜晚走入新莊城堡，與我們一同分享這場優雅與熱血兼具的籃球饗宴。

關鍵字： 新北國王女王主題週SHINEON籃球活動啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

【還敢偷笑】狗狗被訓話眼神狂飄 看到救兵忍不住偷笑

熱門新聞

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

讀者回應

﻿

熱門新聞

16比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

4曾豪駒點出中華隊此戰敗因

5費爾柴德被接機嚇到：完全不同層次

最新新聞

1宋晟睿確定遞補中華隊

2新庄最掛念孫易磊傷勢也大讚古林

36比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

428,996人近3戰新高！驚見超大咖人物

5韓援三本柱SOLO秀！國王女王週登場

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366