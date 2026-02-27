林家正「後方偷襲」驚喜敘舊！好奇費仔的「秘密武器」

▲2026台日交流賽，林家正賽前練習遇到「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）後方偷襲打招呼。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊史首位混血戰力、也是本屆唯一外籍台裔選手「守護者」費爾柴德（Stuart Fairchild）今正式加入中華隊訓練。場邊最吸睛的一幕，莫過於他與昔日旅美時期的好友林家正久別重逢，林家正從後方「偷襲式」打招呼，讓費爾柴德又驚又笑，兩人隨後暢聊、開心敘舊。

費爾柴德透露，如同上午出席活動時所述，與林家正曾在2020、2021年一同效力響尾蛇體系，已經有一段時間未見面，「見到他真的很開心，我們聊了很多，包含彼此的家庭，還有這幾年職業生涯的變化，就像老朋友敘舊一樣。」他也形容林家正是「很好的人」，能在中華隊再度碰面，格外有親切感。

練打過程中，兩人一邊交流、一邊拿著費爾柴德的球棒討論，引起場邊注意。被問到是否分享了什麼打擊祕密，費仔露出神秘笑容賣關子說，「那是我的『秘密武器』，我能說的只有這樣。」

費爾柴德也坦言，決定加入中華隊的過程中，林家正給了他不少鼓勵，經常向他分享在這支球隊打球的感覺，以及台灣球迷的熱情，「那些話對我來說是很大動力。」

另外，對於總教練曾豪駒提到他具備外野三個位置的守備能力，預計會以中外野為主，費爾柴德也給出正面回應，「這很好，我在外野任何位置都能適應。當然如果要說的話，我最熟悉、也最喜歡的是中外野，但三個位置我都可以守。」