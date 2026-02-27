運動雲

新加坡突破波蘭天敵封后！田曉雯近距離觀摩孫穎莎、盼成未來奪金養分

▲田曉雯WTT新加坡大滿貫奪下帕拉女單10級冠軍。（圖／教練李康豪提供）

記者蔡厚瑄／台北─新加坡連線報導

台灣帕拉桌球好手、兩屆帕運銅牌國手田曉雯近日在2026 WTT 新加坡大滿貫賽帕拉女單第 10 級決賽中，展現強大心理素質，最終以11比9、11比9、11比4直落三擊敗瑞典選手漢登（Anja Handen），成功在新加坡獅城封后，這座獎盃不僅是曉雯在新年後的重大突破，更因為她在四強賽中擊敗了過去從未勝過的「波蘭女神」帕提卡（Natalia Partyka），讓這面金牌顯得格外意義非凡。

田曉雯本次奪冠之路最關鍵的一戰，莫過於四強對決波蘭名將帕提卡，帕提卡不僅是帕運金牌常客，更是曉雯職業生涯中難以跨越的「天敵」，過去對戰 3、4 次全數吞敗。

「打贏她真的更多的是驚訝跟驚喜，」田曉雯受訪時告訴《ETtoday》記者，「以前對戰不管是0比3、1比3，到上次巴黎帕運拚到2比3，這次竟然能以 3:0 橫掃，贏得很不可思議。賽前我其實沒有太多輸贏的執著，只是想著要享受跟她來回球的感覺，把練習的東西發揮出來，決勝局打到17比15也很不可思議，最後就是都用拿手球來對抗，看誰失誤更低。」

而這次的帶隊教練李康豪則透露，田曉雯一開始來到新加坡時，對大球場的球速與球桌彈性相當不習慣，加上過年前在澳洲的表現不盡理想，讓兩人一度壓力較大。

「一開始無謂失誤比較多，但我們一場一場調整，」李康豪說道，「我跟她說，跟波蘭強敵打的時候就當作是澳洲那樣，不要特意想什麼，正常發揮、放手一搏就對了，至於這座冠軍真的是意想不到，她在冠軍賽中找回了節奏，第三節更是完全掌握，讓對手打在自己舒服的點上。」

▲田曉雯WTT新加坡大滿貫奪下帕拉女單10級冠軍，開心與防護員、教練李康豪以及隊友林姿妤合影。（圖／教練李康豪提供）

提到另一位名將林姿妤，李康豪教練則解釋，「姿妤因身上仍有傷勢導致移動不便，表現較為可惜，但這段在新加坡的經驗對兩位選手未來的大賽安排都極具參考價值。」他也感謝中華帕拉林匹克總會的大力支持和幫助，成為兩位選手這次征戰新加坡最強後盾。

至於第一次獲邀踏上WTT大滿貫舞台，對田曉雯而言，除了競技，更多的是學習，尤其是能在球場近距離觀察孫穎莎、王楚欽甚至是台灣一哥林昀儒等世界頂尖選手的練習與備戰，成了她心態和球技成長的養分，「這是一個很好的學習機會，可以看到頂尖選手練球和比賽當下的狀態。」

而在出場儀式中，主辦單位也展現了細膩的一面，田曉雯透露，由於冠軍賽球員出場時，兩旁的走道會噴出煙火效果，工作人員還特別跑來提醒她，就怕突如其來的聲響會嚇到選手，讓她跟教練都直呼暖心，也難得體驗了一回新加坡大滿貫的「冠軍尊榮」。

在新加坡封后後，田曉雯並沒有自滿，隨即將目光鎖定在今年的名古屋亞帕運。她表示，目前的重點在於維持手感的穩定性，並透過接下來的比賽累積積分，爭取世界盃更好的排名與席位。

關鍵字： 田曉雯帕拉桌球WTT新加坡冠軍亞帕運

