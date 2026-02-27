三上悠亞降臨高雄巨蛋！Formosa Sexy來作客　海神主題日抽Switch 2

▲高雄全家海神推出「反詐你我同行」主題週 。（圖／高雄全家海神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊3月7日（六）、3月8日（日）主題週與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題週，攜手提升全民反詐意識！參與「玉山我最神」賽前預測，就有機會將Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界帶回家，兩天賽後「玉山神隊友」限定專屬拍照會，AQUA MERMAIDS、BROWNIE、于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒近距離面對面機會，千萬別錯過。

入場即贈主題應援摺扇、「玉山我最神」預測券、樺達硬喉糖、乳清蛋白隨手包以及多喝水STAY COOL酷涼礦物質補給飲。「玉山我最神」預測成功的神隊友，就有機會獲得Nintendo Switch 2主機+瑪莉歐賽車世界，一天一組共兩組，看誰的預測有料、手感最神。

玉山神隊友專屬福利，當天前50名於海神主場AQUAS STORE持玉山漢神巨蛋聯名卡單筆消費滿600元、或持玉山銀行發行之任一信用卡/簽帳金融卡單筆消費滿1,200元，即可獲得賽後拍照會號碼牌。

7日AQUA MERMAIDS、BROWNIE，8日于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒，賽後於二樓玉山銀行遊戲攤位與神隊友拍照互動，還有機會獲得單獨合影或驚喜好禮！

3/7、3/8海神「玉」你同在，玉山卡友優惠再放大！持玉山漢神巨蛋聯名卡、玉山銀行信用卡、簽帳卡，全區域（VIP、1S、1A、2B）可享玉山卡友優惠價。玉山卡友凡購買壹張門票，將再加送「KAOHSIUNG AQUAS 球衣鑰匙圈（款式隨機）」壹個。詳細票價資訊請見官方社群。

反詐你我同行，轉盤拼準度，於玉山銀行遊戲區丟中反騙專線「165」，即可獲得玉山便利貼乙份，全民一起來，牢記「165」反詐騙。此外至玉山銀行攤位，完成指定任務即可獲得玉山便利貼，還有機會抽夏慕尼套餐兌換券、家樂福禮券等好禮。

夢想家啦啦隊將在7日與神隊友同行，以熱情舞蹈和性感魅力再次踏上高雄巨蛋，與 Aqua Mermaids 帶來中場聯合表演，神隊友動起來！