運動雲

>

三上悠亞降臨高雄巨蛋！Formosa Sexy來作客　海神主題日抽Switch 2

▲高雄全家海神推出「反詐你我同行」主題週 。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神推出「反詐你我同行」主題週 。（圖／高雄全家海神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊3月7日（六）、3月8日（日）主題週與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題週，攜手提升全民反詐意識！參與「玉山我最神」賽前預測，就有機會將Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界帶回家，兩天賽後「玉山神隊友」限定專屬拍照會，AQUA MERMAIDS、BROWNIE、于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒近距離面對面機會，千萬別錯過。

入場即贈主題應援摺扇、「玉山我最神」預測券、樺達硬喉糖、乳清蛋白隨手包以及多喝水STAY COOL酷涼礦物質補給飲。「玉山我最神」預測成功的神隊友，就有機會獲得Nintendo Switch 2主機+瑪莉歐賽車世界，一天一組共兩組，看誰的預測有料、手感最神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

玉山神隊友專屬福利，當天前50名於海神主場AQUAS STORE持玉山漢神巨蛋聯名卡單筆消費滿600元、或持玉山銀行發行之任一信用卡/簽帳金融卡單筆消費滿1,200元，即可獲得賽後拍照會號碼牌。

7日AQUA MERMAIDS、BROWNIE，8日于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒，賽後於二樓玉山銀行遊戲攤位與神隊友拍照互動，還有機會獲得單獨合影或驚喜好禮！

▲高雄全家海神推出「反詐你我同行」主題週 。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神推出「反詐你我同行」主題週 。（圖／高雄全家海神提供）

3/7、3/8海神「玉」你同在，玉山卡友優惠再放大！持玉山漢神巨蛋聯名卡、玉山銀行信用卡、簽帳卡，全區域（VIP、1S、1A、2B）可享玉山卡友優惠價。玉山卡友凡購買壹張門票，將再加送「KAOHSIUNG AQUAS 球衣鑰匙圈（款式隨機）」壹個。詳細票價資訊請見官方社群。

反詐你我同行，轉盤拼準度，於玉山銀行遊戲區丟中反騙專線「165」，即可獲得玉山便利貼乙份，全民一起來，牢記「165」反詐騙。此外至玉山銀行攤位，完成指定任務即可獲得玉山便利貼，還有機會抽夏慕尼套餐兌換券、家樂福禮券等好禮。

夢想家啦啦隊將在7日與神隊友同行，以熱情舞蹈和性感魅力再次踏上高雄巨蛋，與 Aqua Mermaids 帶來中場聯合表演，神隊友動起來！

關鍵字： TPBL三上悠亞高雄全家海神玉山銀行Switch抽獎拍照會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

熱門新聞

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

讀者回應

﻿

熱門新聞

16比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

4曾豪駒點出中華隊此戰敗因

5費爾柴德被接機嚇到：完全不同層次

最新新聞

1宋晟睿確定遞補中華隊

2新庄最掛念孫易磊傷勢也大讚古林

36比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

428,996人近3戰新高！驚見超大咖人物

5韓援三本柱SOLO秀！國王女王週登場

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366