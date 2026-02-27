陳偉殷餵球被敲碗復出　其實12強曾獲徵詢：半年前的話...

▲2026台日交流賽，陳偉殷賽前擔任餵球投手。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今天對火腿熱身賽賽前前驚見大聯盟左投陳偉殷親自站上投手丘，為打者進行打擊練習（BP）。記者打趣表示期待這位傳奇投手復出，對此陳偉殷直呼，「半年前問的話...應該可以準備。」

陳偉殷在中華隊的受邀下加入後勤團隊，協助選手集訓，今天更親自上陣餵球。他表示，其實早在先前來到球隊時，高國輝就曾詢問他是否能協助BP，「我就說可以啊，你只要跟我講就好，我來這邊就是幫忙大家。」他毫不猶豫答應，「叫我丟第幾組，我就丟第幾組。」

至於是否還能隨時登板投球，陳偉殷笑說，餵球沒有問題，「投手本來就習慣丟球，稍微熱一下就可以。」但若是正式比賽，則需要更完整的準備，「比賽的話，可能還需要一點時間。」

記者敲碗期待復出，陳偉殷笑回，前年12強賽確實有獲得徵詢，但當時距離比賽僅剩一個多禮拜，即便心中有回到球場的想法，實際執行上仍有難度。他坦言，若在準備不足的狀況下勉強上陣，「狀況不好反而是拖累大家，那就不是幫忙，而是增加風險。」

當被追問「如果提前半年詢問，是否有機會為經典賽準備」，陳偉殷想了想說，「半年前的話，應該是可以準備。」他指出，一般投手正常調整期約需三個月，「但怎麼講......，退役一年後，也是要看練習的狀況裡面然後去做調整。現在頂多只是陪小朋友丟丟球。」

外界也注意到陳偉殷的體態仍維持得相當不錯，他則笑說沒有特別刻意，「選手時代本來就會控制身材，也比較喜歡訓練，退下來之後還是有維持重訓，只是強度沒有以前那麼重。」目前以健康為主，一週約兩天重訓、一天跑步，維持基本狀態。