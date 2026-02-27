傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

▲2026台日交流賽，陳偉殷賽前擔任餵球投手。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今進行訓練時出現難得畫面，大聯盟台灣球星親自站上投手丘，為打者進行打擊練習（BP），包括美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）。能在訓練中面對這位傳奇投手，費爾柴德直言是相當特別的經驗。

談到是否早就知道陳偉殷，費爾柴德毫不猶豫地點頭，「我從小就看過他投球，他真的非常強。」他坦言，能在這樣的情況下面對過去在大聯盟締造成功的投手，感覺相當不一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

費爾柴德提到，並不是每一位退役或轉任教練的前大聯盟投手，都願意親自站上投手丘餵球，「不是每天都有機會在BP時，面對一位生涯這麼成功的投手，這真的很酷。」

他也補充，很多前投手其實不太喜歡投打擊練習，「但他願意這樣做，真的很棒。」 實際面對陳偉殷的餵球，費爾柴德感受到球質依舊不簡單，整體更像是在「對決」而非單純配合訓練。他表示，能在備戰經典賽期間有這樣的練習內容，對自己而言不只是調整狀態，更是一種榮幸。

陳偉殷也對費爾柴德的打擊能力給予高度評價。直指他的揮棒速度與擊球仰角都相當出色，「說真的，他對球的掌握也非常好，會讓我有一種回到以前在美國丟比賽、面對那種打者的感覺。」

陳偉殷進一步分析，費爾柴德並非那種體型特別壯碩、以蠻力取勝的打者，「他的身材以美國來看可能算是中型，但他的揮棒速度其實很有Power。」 他直言，相當期待費爾柴德在正式比賽中的表現，「我覺得他對中華隊來講，會是一個很大的助力。」