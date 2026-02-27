費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

▲中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前練習。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）昨晚抵台後，隨即感受到台灣球迷的高度熱情，在機場被球迷團團包圍，甚至一度遇接機亂象，對於這樣的「豪華級待遇」，他坦言是職業生涯中少見的經驗。

費爾柴德表示，自己過去在美國也有不少受訪經驗，但這次的關注程度明顯不同，「沒有到這麼熱烈過，這是另外一個層次的媒體注目，但同時也讓人感到興奮。」

他前一晚才搭乘長達15小時的班機抵台，原本不確定身體能否立即進入狀況，但今日首度進場訓練後，感受相當正面。「我覺得練得很好，昨天才剛飛那麼久，原本不知道身體會是什麼狀態，但實際動起來後，感覺比預期好很多，也很開心能夠開始活動。」

隨著台裔大聯盟一壘手龍恩（Jonathon Long）因確定退出，中華隊混血戰力只剩費爾柴德一人，是否因此感到壓力？他直言完全不會，「只有我自己能給自己壓力。」他強調，此行就是單純享受棒球，「這也是我為什麼會打棒球，希望在場上盡全力，讓台灣的球迷為我感到驕傲。」