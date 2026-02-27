6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

運動雲

▲▼2026台日交流賽，經典賽中華隊林安可。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽今（27日）邁入第3天賽程，本戰由NPB北海道日本火腿鬥士對決中華隊，雙方先發由細野晴希以及古林睿煬掛帥，火腿打線狂掃11安包含3發全壘打，反觀中華隊僅靠第6局林安可的適時安打跑回1分，火腿最終6比1擊敗中華隊，拿下勝利。

1局上古林睿煬乾淨俐落，連續三振水谷順、萬波中正以及Franmil Reyes，最快球速來到156公里；1局下中華隊前3名打者皆無建樹，雙方0比0。

▲▼2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士郡司裕也 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士郡司裕也 。（圖／記者李毓康攝）

2局上古林睿煬一上來就被郡司裕也夯出一發左外野超大號陽春砲，火腿1比0先馳得點，所幸他及時回穩，連續解決西川遙輝、有薗直輝與奈良間大己，2局上結束古林睿煬已送出4次三振。

3局上火腿首棒清水優心安打上壘，第9棒Rodolfo Castro擊出內野滾地球，原以為穩穩拿下雙殺，但中華隊二壘手林子偉處理瑕疵只抓到清水，幸好古林保持沉穩，解決水谷順和三振萬波中正度過危機，古林3局耗費46球，狂飆5次三振，完成投球任務。

第4局中華隊將古林睿煬換下，改由張奕登板中繼，張奕在1出局後保送郡司裕也，隨後西川遙輝大棒一揮掃出中外野2分砲，4局上結束火腿的領先優勢擴大至3比0。

▲▼2026台日交流賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

4局下火腿換投為山本拓實，隊長陳傑憲1出局後敲出本場比賽中華隊首安，林安可出局後吳念庭補上安打，中華隊兩出局來到得分大門口，可惜江坤宇擊出無效滾地，中華隊依舊沒有得分。

5局上中華隊更換投手為李東洺，李東洺三振水野達稀後被開路先鋒水谷順敲安，下一棒萬波中正掌握球路擊出一發直擊中外野的大號兩分砲，5局上結束火腿5比0領先。

▲▼2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士萬波中正。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，北海道日本火腿鬥士萬波中正。（圖／記者李毓康攝）

6局上李東洺兩出局被奈良間大己敲安後，中華隊更換投手為年輕強投孫易磊，現場瞬間爆出滿滿應援聲，他也不負眾望的解決清水優心，最快球速來到155。

6局下火腿更換投手為福谷浩司，重砲張育成一出局後把握機會擊出反方向的二壘安打，雖然陳傑憲沒能建功，但下一棒林安可敲出適時安打，張育成跑回中華隊兩場比賽的第1分，將比分追至1比5。

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊張育成。（圖／記者李毓康攝）

7局上火腿代打山縣秀一上來面對孫易磊就敲出二壘安打，水谷順遭三振後剛剛開轟的萬波中正跑出內野安打，兩出局後郡司裕也強襲球打到孫易磊，火腿攻下此役第6分，孫易磊退場休息，陳冠宇接替。

8局上陳冠宇解決代打代打上川畑大悟後下場，由桃猿隊友賴胤豪接替，火腿代打野村佑希跑出內野安打後，賴銀豪輪番解決山縣秀後，蔣少宏精準長傳抓到想要盜壘的野村，幫助球隊力保不失，博得滿堂彩。

▲▼2026台日交流賽，經典賽中華隊孫易磊遭強襲球擊中腿部後，原地跳耀示意無大礙。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊孫易磊遭強襲球擊中腿部後，原地跳耀示意無大礙。（圖／記者李毓康攝）

第9局中華隊推派火球男曾峻岳上場，他連續三振吉田賢吾與萬波中正後，再讓Rodolfo Castro飛球出局，乾淨俐落3上3下；9局下中華隊最後反攻，林安可、王博玄皆遭柳川三振，代打吉力吉撈.鞏冠也無功而返，終場火腿6比1奪勝。

▲▼2026台日交流賽，經典賽中華隊孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，經典賽中華隊孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

