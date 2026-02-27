火腿洋砲雷耶斯二訪台灣狂讚「很棒的國家」　點名孫易磊、古林是頂級投手

運動雲

▲Franmil Reyes。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

日本職棒火腿鬥士洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）27日隨隊來台參與交流賽，他受訪時分享對台灣的印象與對台將的觀察，也透露這是自己第二次來到台灣，直言台灣「是個很棒的國家、充滿很棒的人」，此外更特別點名孫易磊與古林睿煬的潛力與實力，給予高度肯定。

雷耶斯表示，台灣給他的感受非常好，「這是我第2次來到台灣，這是一個漂亮的城市，有很多很棒的人們。」他也提到在火腿主場就常看到台灣球迷進場支持，讓他印象深刻，「我們在主場就有很多台灣人來幫我們加油。」

談到台灣選手，雷耶斯一口氣提到多位曾共事過的球員，包括古林睿煬、孫易磊、吉力吉撈・鞏冠（印地安人時期）、張育成（印地安人時期）等人，直言「他們都是很棒的人」，並強調自己對台灣無須多言，「就是一個很棒的國家充滿著很棒的人。」

對於陣中台灣年輕投手孫易磊，雷耶斯給出高評價，「他有很棒的天賦，孫易磊能做到的讓人驚艷，年紀輕輕就有這樣的表現，他未來不可限量。」他認為不論孫易磊未來在哪個舞台發展，都有能力繳出成績，「不管是在哪裡打球，台灣、日本或美國，他都可以有很棒的表現。」

提到古林睿煬，雷耶斯同樣不吝稱讚，直言古林是台灣最好的投手之一，「古林睿煬是台灣最好的投手之一，能當他隊友很幸運。」他也感謝火腿將古林簽下，期待他在日本舞台發光，「謝謝火腿可以簽下他，讓他在日本有好表現。」

不過交流賽成為對手後，雷耶斯也展現職業球員的備戰態度；他笑說「他今天是我的對手，我今天不認識他！我完全準備好對決了。」

並強調即使是熱身性質的比賽，也會用正賽態度準備，「我在飯店一樣看情搜影片，不管是不是練習賽，我每一場比賽都會認真看待，今天不開玩笑就是認真面對比賽。」

最後雷耶斯也談到球員為國出賽的意義，並送上祝福；他表示能代表自己的國家出賽是很棒的事情，也相信古林與孫易磊都會有好表現，「我們都知道他們2個會有很好的表現，我相信他們可以會有最棒的表現。」

同時也祝福台灣在WBC能打出佳績，「我也祝福台灣在WBC可以有最棒的表現。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

