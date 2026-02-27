運動雲

費仔賽前練習！張育成直呼「Stuart」　大讚擊球品質很強

▲▼2026台日交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華隊今（27日）交流賽對上NPB日本火腿賽前，美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）正式加入團隊；談到新隊友報到，張育成受訪時直呼他「Stuart！」並分享兩人從昨晚到今天的互動，還大讚費爾柴德練打狀態到位，「擊球品質都很好，打出來的球也都很強勁。」

張育成透露，費爾柴德昨晚一下飛機就現身球隊，第一時間就主動打招呼，「他下飛機他就來了，有跟我們打招呼，對，就很熱烈的歡迎。」張育成也說，對方自我介紹時就直接說「我是Stuart」，因此隊內也多以「Stuart」稱呼他。

至於今天賽前的互動，張育成表示大多是基本寒暄，也特別提到「記名字」是新加入團隊最不容易的事，「問他說他有沒有記得大家的名字，因為記得大家的名字是最難的。」張育成以自身旅美經驗分享，去到新球隊時雖然會跟每個人打招呼，但要一下記住所有名字並不容易。

▲▼2026台日交流賽，中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前練習。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前練習。（圖／記者李毓康攝）

而在稱呼上，張育成提及對方叫他「Yu」就好，「因為現在大家也都叫我Yu。」張育成也認為，第一天主要就是讓大家知道彼此怎麼稱呼，「其實也是例行公事啦，就打招呼，最主要是讓大家知道他叫什麼名字，所以有看到他就叫他名字。」

談到費爾柴德的場上準備，張育成觀察他練打後給出高度評價，「感覺他已經準備好了，擊球的品質都很好，打出來的球也都很強勁。」

至於外界關心長途飛行後的時差問題，張育成也主動關心對方狀況，「我剛問他說『時差還好嗎？』他說就睡一點點，他分享自己調整時差的經驗，建議白天不要睡太久，撐到晚上再休息，「不然下午睡覺的時候，晚上會睡不著，多喝一點咖啡，撐到晚上。」

最後，張育成指出費爾柴德身形精壯、飲食控制也做得很好，「他也是那種沒有脂肪的人，飲控很好。」

