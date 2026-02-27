運動雲

>

37歲依舊無解！杜蘭特40分率隊演19分逆轉秀　自己還寫超多狂紀錄

▲休士頓火箭隊37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲休士頓火箭隊37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

休士頓火箭隊37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）27日再次展現頂級得分手的統治力，主場面對奧蘭多魔術的比賽中，一人狂砍40分，帶領球隊克服最多落後19分的劣勢，完成驚天逆轉，最終以113比108力克魔術，奪下近期3連勝，此役杜蘭特不僅正式突破生涯32000分大關，更一舉刷寫多項聯盟與隊史紀錄。

火箭隊此役面臨背靠背作戰的體能考驗，開賽初期節奏明顯跟不上年輕的魔術隊，首節便落後7分，半場結束時以43比53落後10分，進入第三節後，魔術更一度將領先優勢擴大至19分之多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

危急時刻，杜蘭特與火箭探花謝帕德（Reed Sheppard）聯手發威，帶領球隊轟出一波21比0的恐怖高潮，瞬間反超比分。決勝第四節，當魔術隊試圖反撲時，杜蘭特再次挺身而出連砍7分穩住局面，最後關頭4罰全中也幫助火箭鎖定勝局。

杜蘭特此役出賽40分鐘，28投14中，雖然外線手感不佳，10投僅2中，但憑藉穩定的中距離與10投10中的罰球，繳出40分8籃板3助攻2抄截的全能數據。

而他這一戰還達成多項足以載入史冊的里程碑，KD除了正式成為NBA歷史上第6位達成生涯3萬2000分的球員，且僅用1178場比賽便達成此成就，速度在歷史上僅次於喬丹（Michael Jordan）的1059場，排名史上第2快。此外，這也是杜蘭特生涯第431場單場得分超過30分的比賽，成功追平傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant ）並列史上第5。

在球隊紀錄與個人表現方面，杜蘭特成為了NBA史上第一位在效力5支不同球隊（雷霆、勇士、籃網、太陽、火箭）期間都曾拿過單場40分的球員，並以37歲151天之齡打破紀錄，成為火箭隊史單場砍下40分最年長的球員，這同時也是他火箭生涯的第一場40分比賽。

除了杜蘭特的表現，火箭探花謝帕德今日也扮演救主功臣，全場11投7中、三分球7投5中砍下20分，其中在第三節逆轉高潮中個人連得11分，與杜蘭特共同守護主場勝利。

關鍵字： 杜蘭特火箭逆轉勝NBA紀錄三連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

熱門新聞

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3曾豪駒點出中華隊此戰敗因

4費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

5徐若熙近完全體震撼日媒：WBC棘手

最新新聞

1雷耶斯點名孫易磊、古林是頂級投手

2陳偉殷驚喜餵球　敲碗復出本人這樣說

3傳奇餵球！陳偉殷認證費仔Power好

4費仔賽前練習！張育成大讚擊球品質很強

5費爾柴德被接機嚇到：完全不同層次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366