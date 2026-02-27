37歲依舊無解！杜蘭特40分率隊演19分逆轉秀　自己還寫超多狂紀錄

▲休士頓火箭隊37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

休士頓火箭隊37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）27日再次展現頂級得分手的統治力，主場面對奧蘭多魔術的比賽中，一人狂砍40分，帶領球隊克服最多落後19分的劣勢，完成驚天逆轉，最終以113比108力克魔術，奪下近期3連勝，此役杜蘭特不僅正式突破生涯32000分大關，更一舉刷寫多項聯盟與隊史紀錄。

火箭隊此役面臨背靠背作戰的體能考驗，開賽初期節奏明顯跟不上年輕的魔術隊，首節便落後7分，半場結束時以43比53落後10分，進入第三節後，魔術更一度將領先優勢擴大至19分之多。

危急時刻，杜蘭特與火箭探花謝帕德（Reed Sheppard）聯手發威，帶領球隊轟出一波21比0的恐怖高潮，瞬間反超比分。決勝第四節，當魔術隊試圖反撲時，杜蘭特再次挺身而出連砍7分穩住局面，最後關頭4罰全中也幫助火箭鎖定勝局。

杜蘭特此役出賽40分鐘，28投14中，雖然外線手感不佳，10投僅2中，但憑藉穩定的中距離與10投10中的罰球，繳出40分8籃板3助攻2抄截的全能數據。

而他這一戰還達成多項足以載入史冊的里程碑，KD除了正式成為NBA歷史上第6位達成生涯3萬2000分的球員，且僅用1178場比賽便達成此成就，速度在歷史上僅次於喬丹（Michael Jordan）的1059場，排名史上第2快。此外，這也是杜蘭特生涯第431場單場得分超過30分的比賽，成功追平傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant ）並列史上第5。

在球隊紀錄與個人表現方面，杜蘭特成為了NBA史上第一位在效力5支不同球隊（雷霆、勇士、籃網、太陽、火箭）期間都曾拿過單場40分的球員，並以37歲151天之齡打破紀錄，成為火箭隊史單場砍下40分最年長的球員，這同時也是他火箭生涯的第一場40分比賽。

除了杜蘭特的表現，火箭探花謝帕德今日也扮演救主功臣，全場11投7中、三分球7投5中砍下20分，其中在第三節逆轉高潮中個人連得11分，與杜蘭特共同守護主場勝利。