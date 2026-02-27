曾總向費仔自介：請叫我豆豆龍！曝定位「外野3位置都能守」

運動雲

▲中華隊與軟銀交流賽，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日報到加入練習，總教練曾豪駒今受訪時也笑談兩人之間的有趣互動，透露自己請費仔叫他「豆豆龍」就好。

談到與費爾柴德的互動，曾豪駒先自嘲英文不太好，「但基本上就是聊一些他的想法，看看他參與這次賽事，希望怎麼呈現自己。」他也表示，給費爾柴德最大的原則就是「照自己的節奏來，把自己想做、該做的事情做好，不用想太多。」

記者問及平時如何稱呼費爾柴德時，曾豪駒表示，「他自己有介紹，叫他 Stuart。」沒想到下一秒話鋒一轉，曾總笑說：「那我叫豆豆龍。」此話一出引發現場一陣笑聲，記者立刻確認是不是費爾柴德這樣叫他，曾豪駒聽完也笑回：「對呀，我叫他可以這樣叫我就好！」

至於如何協助費爾柴德快速融入，曾豪駒認為關鍵在於共同目標，「其實很多選手都有在美職的經驗，語言上也滿融洽。大家來到這個團隊，目的都是創造更好的成績，有共同目標，溝通就不會有太大問題。」他提醒選手放下包袱，「現在就是從容地把自己的好東西展現出來，不用太在意別人的看法。」

守備定位方面，曾豪駒直言費爾柴德外野三個位置都能勝任，「目前設定是中外野。」至於棒次安排，則會觀察後續熱身賽再做設定。

談到對費爾柴德的打擊觀察，曾豪駒表示目前多半是透過比賽影像與數據評估，「他在國外的數據其實不錯，接下來還是要等比賽再觀察。」至於身形是否符合印象，他補充，「2024年就見過他，雖然不是特別高大，但身體非常精實，爆發力很好，相信他能展現出好的一面。」

關鍵字： 中華隊費爾柴德WBC曾豪駒棒球2026WBC2026WBC中華隊

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

