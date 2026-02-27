今年剛好馬年！　馬傑森立志夯首轟回饋公益

▲▼馬傑森捐款球芽公益計畫記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿內野手馬傑森日前退伍後立即回到球隊投入春訓備戰，他27日受訪透露自己於2月12日退伍，剛好趕在農曆年前回家與家人團圓，年後也迅速歸隊跟上球隊節奏，為新球季開季做準備。

馬傑森表示，目前已回到球隊與隊友一起訓練，「昨天剛從台東過來，今天參加活動完後等一下也要趕回台東繼續備戰，為今年的開季做準備。」他也提到，離隊期間仍持續維持身體狀態，盡量把「空窗期」的影響降到最低。

對於球迷關注他在職棒一軍尚未開張生涯首轟，且因公益合作計畫帶出「首轟目標」話題，是否因此增加壓力？馬傑森坦言自己不覺得是壓力，反而是推進自己的力量，「其實這是一個動力，能夠透過這個計劃回饋基層、做公益，我覺得是一個很好的計劃，我也很期待自己能努力趕快打出首轟。」

談到當兵約4個月未能隨隊訓練，馬傑森直言回到球隊後需要加快腳步跟上運作，「畢竟4個月沒回球隊，現在要趕快加快腳步跟上球隊運作，在重訓和打擊上會特別尋求教練的幫助。」

不過他強調目前適應狀況良好，並沒有明顯跟不上的問題，「休賽季期間我有請訓練師幫我做加強和維持手感，就是怕回到球隊會跟不上，所以目前沒有特別跟不上的狀況。」

至於是否「上半季就打出首轟」能促成加碼捐款，他也笑說當然希望越早完成越好，「當然是希望上半年就打出來啊！剛好今年是馬年。」當被追問若整年都沒有首轟怎麼辦，他回應，「不會有這件事啦！立志今年一定要打出來。」