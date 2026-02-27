僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

▲夏洛特黃蜂20歲新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

夏洛特黃蜂20歲新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）今（27日）客場對陣印第安那溜馬的比賽中再度展現恐怖外線砲火，他全場狂飆8記三分球、轟下28分，率領球隊以133比109大勝對手，寫下隊史客場9連勝，此役他更打破了由穆雷（Keegan Murray）保持的NBA新秀單季最多三分球紀錄。

庫尼普爾賽前已累積201顆三分球，此役他在上半場手感火燙，前4次外線嘗試全數命中，光是上半場就投進5記三分球，追平穆雷在2022-23賽季創下的206顆三分球紀錄。

而歷史性一刻出現在第三節末段，庫尼普爾接獲昔日杜克大學隊友詹姆斯（Sion James）的傳球，虛晃騙過防守者後向左運球一步跨出三分線外，穩穩投進本季第207顆三分球，在終場還將紀錄推升至209顆，與當年穆雷花費80場比賽才締造紀錄相比，庫尼普爾僅僅用59場便完成超越。

庫尼普爾今日出賽31分12秒，全場17投10中，其中外線12投8中，追平個人單場生涯最高紀錄，三分命中率高達66.7%。除了他的紀錄之夜，隊友米勒（Brandon Miller）也貢獻33分，小博爾（LaMelo Ball）則挹注20分、8助攻與4籃板，攜手率領黃蜂打爆溜馬奪下客場9連勝。

而在例行賽還有剩下22場比賽的情況下，庫尼普爾極有機會挑戰單季300顆三分球的大關，目前NBA歷史上僅有10位球員能達成單季300顆三分球紀錄，若庫尼普爾持續以此效率推進，將有望挑戰湯普森（Klay Thompson）於2022-23賽季創下的301顆三分球、歷史第10的紀錄。