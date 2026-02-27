運動雲

>

僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

▲夏洛特黃蜂20歲新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／路透）

▲夏洛特黃蜂20歲新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

夏洛特黃蜂20歲新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）今（27日）客場對陣印第安那溜馬的比賽中再度展現恐怖外線砲火，他全場狂飆8記三分球、轟下28分，率領球隊以133比109大勝對手，寫下隊史客場9連勝，此役他更打破了由穆雷（Keegan Murray）保持的NBA新秀單季最多三分球紀錄。

庫尼普爾賽前已累積201顆三分球，此役他在上半場手感火燙，前4次外線嘗試全數命中，光是上半場就投進5記三分球，追平穆雷在2022-23賽季創下的206顆三分球紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而歷史性一刻出現在第三節末段，庫尼普爾接獲昔日杜克大學隊友詹姆斯（Sion James）的傳球，虛晃騙過防守者後向左運球一步跨出三分線外，穩穩投進本季第207顆三分球，在終場還將紀錄推升至209顆，與當年穆雷花費80場比賽才締造紀錄相比，庫尼普爾僅僅用59場便完成超越。

庫尼普爾今日出賽31分12秒，全場17投10中，其中外線12投8中，追平個人單場生涯最高紀錄，三分命中率高達66.7%。除了他的紀錄之夜，隊友米勒（Brandon Miller）也貢獻33分，小博爾（LaMelo Ball）則挹注20分、8助攻與4籃板，攜手率領黃蜂打爆溜馬奪下客場9連勝。

而在例行賽還有剩下22場比賽的情況下，庫尼普爾極有機會挑戰單季300顆三分球的大關，目前NBA歷史上僅有10位球員能達成單季300顆三分球紀錄，若庫尼普爾持續以此效率推進，將有望挑戰湯普森（Klay Thompson）於2022-23賽季創下的301顆三分球、歷史第10的紀錄。

關鍵字： 庫尼普爾黃蜂三分球新秀紀錄NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

熱門新聞

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊　打線兩戰僅一分需加把勁

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

讀者回應

﻿

熱門新聞

16比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

4曾豪駒點出中華隊此戰敗因

5費爾柴德被接機嚇到：完全不同層次

最新新聞

1宋晟睿確定遞補中華隊

2新庄最掛念孫易磊傷勢也大讚古林

36比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

428,996人近3戰新高！驚見超大咖人物

5韓援三本柱SOLO秀！國王女王週登場

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366