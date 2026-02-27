運動雲

>

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

▲樂天桃猿馬傑森。（圖／記者胡冠辰攝）

▲樂天桃猿馬傑森。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

新創品牌CARY推出全棒球元素的膠原蛋白Taiwan Tee，攜手馬傑森揮棒做公益，將於2026年3月11日起，在官網www.cary-cary.com開始接受預購。

新創品牌CARY膠原蛋白系列商品首度推出獨家設計的棒球Taiwan Tee，以滿滿的棒球元素，塑造出台灣棒球在世界排名頂尖的形象，將隨著消費者走進台灣的大街小巷、球場內外，也帶著該形象走遍世界各地、走進世界各大棒球場！

[廣告]請繼續往下閱讀...

Taiwan Tee 設計中蘊含著國旗的紅、白、藍元素，搭配台灣地圖的剪影，穿上它，絕對可以提升台灣的辨別度。

為了回饋棒球，新創品牌CARY特別與公益單位「球芽棒球發展協會」合作，期待培育更多有夢想且具實力的新生代棒球員，也在球芽的推薦下選定與該協會第一屆獎學金得主、第一位進入職棒的成功案例，目前是中華職棒樂天桃猿馬傑森合作，邀請馬傑森為這款獨樹一幟的膠原蛋白 Taiwan Tee 公益計畫擔任本次合作的見證人。

新創品牌CARY與馬傑森共同宣布，品牌每銷售一件 Taiwan Tee（$2,000元），即捐出售價的15%（$300）給予球芽，作為基層棒球獎學金。

馬傑森自2020年加入職棒以來，在職棒一軍已經累積970打席、207安打，其中包括167支一壘安打、38支二壘安打、2支三壘安打；唯一還沒有開張的長打便是全壘打（二軍有2支全壘打）。

馬傑森的球迷無不引頸企盼，期待第一支全壘打的出現；日前馬傑森在當兵期間在戰車營以左手輕鬆投出超遠距離56公尺的手榴彈的影片在網路上瘋傳，球迷也開玩笑地說，馬傑森是否應該嘗試以左打的身分出賽，說不定可以很快擊出全壘打！

為了鼓勵馬傑森盡快擊出職棒生涯首轟，新創品牌CARY特別宣布，除了 Taiwan Tee 的固定捐款以外，如果馬傑森在2026年職棒球季上半季就擊出生涯首轟，品牌將額外捐出10萬元給馬傑森指定的公益單位。

若馬傑森在下半季擊出生涯首轟，品牌將額外捐出8萬元給馬傑森指定的公益單位，而傑森也將自掏腰包捐出2萬元，補足10萬元給自己所指定的公益單位！

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、馬傑森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

古林睿煬掛帥力抗火腿！　雙方打線一次看

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

熱門新聞

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

大谷翔平隨隊「規格外」超巨身形震撼全場　日網呼：根本不同次元

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

2大谷「規格外」超巨體型震撼日網

3曾豪駒點出中華隊此戰敗因

4費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

5徐若熙近完全體震撼日媒：WBC棘手

最新新聞

1雷耶斯點名孫易磊、古林是頂級投手

2陳偉殷驚喜餵球　敲碗復出本人這樣說

3傳奇餵球！陳偉殷認證費仔Power好

4費仔賽前練習！張育成大讚擊球品質很強

5費爾柴德被接機嚇到：完全不同層次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366