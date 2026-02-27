首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

▲樂天桃猿馬傑森。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

新創品牌CARY推出全棒球元素的膠原蛋白Taiwan Tee，攜手馬傑森揮棒做公益，將於2026年3月11日起，在官網www.cary-cary.com開始接受預購。

新創品牌CARY膠原蛋白系列商品首度推出獨家設計的棒球Taiwan Tee，以滿滿的棒球元素，塑造出台灣棒球在世界排名頂尖的形象，將隨著消費者走進台灣的大街小巷、球場內外，也帶著該形象走遍世界各地、走進世界各大棒球場！

[廣告]請繼續往下閱讀...

Taiwan Tee 設計中蘊含著國旗的紅、白、藍元素，搭配台灣地圖的剪影，穿上它，絕對可以提升台灣的辨別度。

為了回饋棒球，新創品牌CARY特別與公益單位「球芽棒球發展協會」合作，期待培育更多有夢想且具實力的新生代棒球員，也在球芽的推薦下選定與該協會第一屆獎學金得主、第一位進入職棒的成功案例，目前是中華職棒樂天桃猿馬傑森合作，邀請馬傑森為這款獨樹一幟的膠原蛋白 Taiwan Tee 公益計畫擔任本次合作的見證人。

新創品牌CARY與馬傑森共同宣布，品牌每銷售一件 Taiwan Tee（$2,000元），即捐出售價的15%（$300）給予球芽，作為基層棒球獎學金。

馬傑森自2020年加入職棒以來，在職棒一軍已經累積970打席、207安打，其中包括167支一壘安打、38支二壘安打、2支三壘安打；唯一還沒有開張的長打便是全壘打（二軍有2支全壘打）。

馬傑森的球迷無不引頸企盼，期待第一支全壘打的出現；日前馬傑森在當兵期間在戰車營以左手輕鬆投出超遠距離56公尺的手榴彈的影片在網路上瘋傳，球迷也開玩笑地說，馬傑森是否應該嘗試以左打的身分出賽，說不定可以很快擊出全壘打！

為了鼓勵馬傑森盡快擊出職棒生涯首轟，新創品牌CARY特別宣布，除了 Taiwan Tee 的固定捐款以外，如果馬傑森在2026年職棒球季上半季就擊出生涯首轟，品牌將額外捐出10萬元給馬傑森指定的公益單位。

若馬傑森在下半季擊出生涯首轟，品牌將額外捐出8萬元給馬傑森指定的公益單位，而傑森也將自掏腰包捐出2萬元，補足10萬元給自己所指定的公益單位！