中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

點評：效力於洛杉磯道奇隊的南韓內野手金慧成，在前往國家隊報到前的最後一場訓熱身賽中，展現強大長打火力，在台灣時間27日交手芝加哥白襪的比賽中，於6局擊出逆轉戰局的陽春全壘打，幫助道奇以7比6逆轉獲勝，豪取熱身賽6連勝，韓媒直指他已為即將到來高強度的經典賽做好準備。

▲洛杉磯道奇韓籍內野手金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇韓籍內野手金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

效力於洛杉磯道奇隊的南韓內野手金慧成，在前往國家隊報到前的最後一場訓熱身賽中，展現強大長打火力，在台灣時間27日交手芝加哥白襪的比賽中，於6局擊出逆轉戰局的陽春全壘打，幫助道奇以7比6逆轉獲勝，豪取熱身賽6連勝，韓媒直指他已為即將到來高強度的經典賽做好準備。

金慧成此役擔任先發第9棒、二壘手，6局下道奇先靠著新隊友卡斯頓日浦（Keston Hiura）的陽春砲追平比數，隨後上場的金慧成面對白襪投手米勒（Tyson Miller），在2好2壞的球數下，敲出右外野方向的逆轉全壘打，這不僅是金慧成今年熱身賽的首轟，也幫助球隊直接將戰局逆轉。

統計金慧成在今年4場熱身賽的表現，累積13打數6安打，包含1支全壘打與5分打點，打擊率高達.462，OPS（上壘率+長打率）更是驚人的1.154。相較於去年春訓期間.207打擊率的低迷，金慧成本季的「升級」表現顯而易見。

南韓媒體對金慧成的活躍表現給予高度評價，認為他為WBC主戰二壘手的競爭點亮了「綠燈」，由於南韓隊核心成員艾德曼（Tommy Edman）因術後復健期拉長，金慧成在攻守兩端的穩定度，讓他成為國家隊在WBC賽場上的重要戰力，而金慧成不僅在打擊上能應對大聯盟等級的快速球與變化球，他在防守端的靈敏度與跑壘速度更是南韓突破分組預賽的關鍵武器。

▲洛杉磯道奇韓籍內野手金慧成春訓展現快腿。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇韓籍內野手金慧成春訓展現快腿。（圖／達志影像／美聯社）

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對金慧成的表現讚不絕口。羅伯斯表示：「金慧成不會追逐掉出好球帶的球，對變化球的應對也很好，彌補了過往揮棒的弱點。我非常喜歡他的比賽風格，今天的全壘打對我來說就像是『紅利』（Bonus）一樣。」羅伯斯最後也為即將離隊參賽的金慧成送上祝福，期待他早日回歸隊伍。

金慧成賽後受訪相當沉穩，談起致勝轟僅表示：「我並不在意全壘打，而是專注於自己的揮棒機制，特別是下半身的運用。全壘打應該是修正後的結果。」

面對即將到來的WBC，金慧成坦言雖然目前不安的感覺大於期待，但目標非常明確：「目前的目標是預賽以第一名晉級，並一路打到（複賽後的）邁阿密。」金慧成結束比賽後，預計於28日正式抵達日本大阪與南韓代表隊會合。

