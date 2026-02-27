費仔首度在台公開亮相！比出12強爆紅手勢

記者王真魚／台北報導

備戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴徳（Stuart Fairchild）今出席抵台後首場公開活動，也是他在台灣的首個品牌代言記者會。一登台便親切向現場打招呼，還比出台灣在12強爆紅的胸前慶祝手勢，展現親切一面。

▲WBC世界棒球經典賽中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任台灣運動品牌Taiwolf 年度代言人，中職會長蔡其昌（右）一同出席。（圖／記者李毓康攝）



活動一開始，費爾柴德以英文向現場致意：「哈囉，台灣，我是Stuart Fairchild。我真的非常興奮能來到這裡，也很榮幸今年能代表台灣參加世界棒球經典賽。」

身為首位加入中華隊的台裔美籍大聯盟球員，費爾柴德被問到這項「里程碑」的意義。他坦言這是一個非常特別的時刻，「這是我心中嚮往已久的機會，能代表台灣出賽，我感到非常榮幸，因為這是我母親出生的國家。」他強調，自己唯一的目標就是在場上全力以赴，「希望能打出好表現，為台灣人民而戰。」

談到目前的心境，費爾柴德表示，只希望能做自己，並盡快融入球隊，「我已經感受到非常、非常被歡迎與接納，也希望能以球隊一員的身分貢獻所能，認識隊友、教練，並為台灣的球迷在場上表現。」

他也分享自身背景，透露過去曾在美國附屬大聯盟體系中效力過7個不同球團，棒球生涯帶他走遍各地、結識不同的人，也累積了豐富經驗，「我希望能把這些年累積下來的經驗，實際運用到球場上，並為這支球隊做出貢獻。」

首次在台灣公開亮相，不僅展現親和力，也用行動表達對台灣的認同。費爾柴德比出的「Taiwan」慶祝手勢，成為活動一大亮點，也讓球迷更加期待他在經典賽的表現。結束活動後，他也透露將前往品嘗鼎泰豐，體驗最具代表性的台灣美食行程。