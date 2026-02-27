運動雲

遭大谷翔平當眾拒絕「大谷會」　鈴木誠也尷尬致歉全場笑翻

▲大谷翔平、鈴木誠也出席日本隊記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰3月世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊，近日在名古屋巨蛋迎來最強援軍，效力於洛杉磯道奇隊的大谷翔平與芝加哥小熊隊的鈴木誠也同日正式合體，練習後共同出席聯合記者會，這對1994年同齡好友，在記者會上展現了宛如「漫才」般的逗趣互動，鈴木誠也頻頻以「跟他一樣」回答問題，甚至因提議舉辦聚餐遭到大谷「嚴肅調侃」當眾致歉，讓全場媒體都笑翻。

26日日本代表隊在名古屋巨蛋備戰，準備27、28日交手中日龍的熱身賽，大谷和同齡旅美好手鈴木誠也昨也正式加入球隊訓練，兩人練習結束後一同出席記者會，由於記者會安排由大谷翔平先行回答，大谷每次給出「教科書等級」的模範答案，導致排在後方的鈴木誠也數度面露苦笑，從「會合心境」、「身體狀況」到「想展現的球技」，鈴木誠也連續使出三回合「跟他一樣（同じです）」來當作回應，逗笑現場眾人。

面對大谷詳細描述日本隊集結頂尖專業人士的英姿，鈴木誠也只能對著媒體求饒：「真的跟他一樣啦！剛剛問題是什麼？」隨後更開玩笑稱呼大谷為「翔平大人（翔平様）」還直呼「在他後面真的很難接話耶！」坐在旁邊的大谷則露出惡作劇成功的燦爛笑容。

▲經典賽日本隊巨星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者會的最高潮發生在媒體問及「誓師大會（選手聚餐）」的進度時，鈴木誠也看著大谷，說道：「雖然時間不多，但我相信他（大谷）會辦的。」

不料，大谷翔平隨即淡定地拒絕，還訓道「我認為贏球才是最重要的，我們又不是為了去吃美食才聚在一起，這是為了打球、為了贏球而參加的大賽，首先應該集中精神在那上面（努力勝出）。」面對大谷嚴肅中帶點調皮的訓話，提議者鈴木誠也只能露出一臉尷尬的苦笑，並低頭致意說道：「總覺得……很抱歉。」大谷隨後馬上露出調皮的表情，並對著鈴木低頭敬禮。

兩人之間的互動雖然逗趣，但對於奪冠的決心卻非常一致，鈴木誠也在2023年WBC因傷在開賽前夕遺憾退賽，這次重回國家隊，他感性表示「被選上非常光榮，能近距離看到他（大谷）的球技我也很高興。」大谷翔平也期待地表示：「我們是同梯，從代表隊年輕時期就一起打球，上屆本以為能一起奮鬥，結果很遺憾。這次希望兩人都以健康的狀態迎接首戰，我非常期待。」

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

