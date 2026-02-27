運動雲

>

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

▲▼WBC世界棒球經典賽中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任台灣運動品牌Taiwolf 年度代言人 。（圖／記者李毓康攝）

▲WBC世界棒球經典賽中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任台灣運動品牌Taiwolf 年度代言人 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

備戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴徳（Stuart Fairchild）持續融入球隊與台灣生活。他透露，自己決定參賽的過程中，老朋友林家正（Lyle Lin） 給了他相當大的鼓勵，也促使他披上中華隊戰袍。

費爾柴德表示，兩人曾在2020、2021年一同效力響尾蛇體系，交情深厚，「他是個很棒的人，也是我的好朋友。」他提到，林家正不斷向他分享對這支球隊、台灣球迷的熱情，以及在這裡打球的樂趣，「那些話對我來說是很大的動力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

費爾柴德也提到，台灣在世界12強賽奪冠的表現，對他同樣是一大激勵。他表示，當時看到台灣拿下12強冠軍，內心確實受到很大的鼓舞，「這裡有很多優秀的人才，能看到他們奪冠，現在又能成為其中的一份子，真的讓人很興奮。」

談到抵台後的生活安排，費爾柴德笑說，今晚計畫前往台北101參觀觀景台，俯瞰整座城市，接著再去品嘗知名美食鼎泰豐，體驗最道地的台北行程。

至於對隊友的第一印象，費爾柴德透露，自己早就聽過不少關於張育成的消息，知道他曾在守護者效力多年。昨晚在飯店，他首次正式見到中華隊成員，當時不少隊友正在一起吃晚餐，「那是我第一次真正和大家碰面，感覺很棒。」

談及個性，費爾柴德透露是「I人」，自己天生偏內向，但這幾年已有所改變，「本質上我還是比較內向的人，但我覺得自己變得更放得開了，在需要的時候，也能展現外向的一面。」

最後，費爾柴德也向台灣球迷喊話，目標十分明確，「我只希望能讓台灣人民感到驕傲。」他強調，自己會為了這支球隊與這次系列賽全力以赴、在場上毫無保留，「希望我們能把經典賽的冠軍帶回台灣。」

關鍵字： 費爾柴德中華隊WBC棒球經典賽台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘

MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘

徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

田柾國直播坦承曾抽菸　無奈嘆「我30歲了為什麼不能說」

熱門新聞

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾豪駒點出中華隊此戰敗因

2龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

3費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

4中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

5贏南韓了　中華男籃世界盃資格賽首勝

最新新聞

1費仔比出12強爆紅手勢！

2同級生合體！大谷翔平拒絕鈴木誠也

3林家正推一把！費爾柴德想讓台灣感到驕傲

4大谷「規格外」超巨體型震撼日網

5費仔這名字很可以！遺憾龍仔沒來

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366