備戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴徳（Stuart Fairchild）持續融入球隊與台灣生活。他透露，自己決定參賽的過程中，老朋友林家正（Lyle Lin） 給了他相當大的鼓勵，也促使他披上中華隊戰袍。

費爾柴德表示，兩人曾在2020、2021年一同效力響尾蛇體系，交情深厚，「他是個很棒的人，也是我的好朋友。」他提到，林家正不斷向他分享對這支球隊、台灣球迷的熱情，以及在這裡打球的樂趣，「那些話對我來說是很大的動力。」

費爾柴德也提到，台灣在世界12強賽奪冠的表現，對他同樣是一大激勵。他表示，當時看到台灣拿下12強冠軍，內心確實受到很大的鼓舞，「這裡有很多優秀的人才，能看到他們奪冠，現在又能成為其中的一份子，真的讓人很興奮。」

談到抵台後的生活安排，費爾柴德笑說，今晚計畫前往台北101參觀觀景台，俯瞰整座城市，接著再去品嘗知名美食鼎泰豐，體驗最道地的台北行程。

至於對隊友的第一印象，費爾柴德透露，自己早就聽過不少關於張育成的消息，知道他曾在守護者效力多年。昨晚在飯店，他首次正式見到中華隊成員，當時不少隊友正在一起吃晚餐，「那是我第一次真正和大家碰面，感覺很棒。」

談及個性，費爾柴德透露是「I人」，自己天生偏內向，但這幾年已有所改變，「本質上我還是比較內向的人，但我覺得自己變得更放得開了，在需要的時候，也能展現外向的一面。」

最後，費爾柴德也向台灣球迷喊話，目標十分明確，「我只希望能讓台灣人民感到驕傲。」他強調，自己會為了這支球隊與這次系列賽全力以赴、在場上毫無保留，「希望我們能把經典賽的冠軍帶回台灣。」