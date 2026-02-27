運動雲

「費仔？我很喜歡！」費爾柴徳笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

記者王真魚／台北報導

備戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手費爾柴徳（Stuart Fairchild）抵台後今出席首個品牌活動。他透露，昨天一抵達台灣，就立刻詢問中華隊工作人員關於龍恩（Jonathon Long）的狀況，對於龍恩因傷無法隨隊來台，他直言心情相當難過。

▲▼WBC世界棒球經典賽中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任台灣運動品牌Taiwolf 年度代言人。（圖／記者李毓康攝）

▲WBC世界棒球經典賽中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任台灣運動品牌Taiwolf 年度代言人。（圖／記者李毓康攝）

費爾柴德昨天問工作人員「龍恩在哪？」才知道原來因傷退賽。對此他今天表示，「我看到他的影片，真的讓我感到很難過，這個時間點真的很不湊巧。雖然我還沒有真正見過他，但他看起來是個很棒的人。」他也坦言，原本非常期待能在經典賽與龍恩並肩作戰，「現在只希望他一切都好，也祝他能早日康復。」

談到台灣去年在世界12強賽奪冠的表現，費爾柴德直言深受激勵，「當我看到台灣贏得12強冠軍時，真的覺得很振奮，這裡有非常多優秀的人才。」他也提到，能在這樣的背景下加入 Team Taiwan，成為其中一份子，讓他感到相當興奮。

至於中文能力，費爾柴德笑說幾乎完全不會。他解釋，母親在12歲時搬到美國，之後家中就很少使用中文，「她其實忘記了大部分的中文，雖然我覺得她如果重新接觸，應該很快就能找回語感，但我沒辦法從她那裡學到，所以我幾乎完全不會說中文。」

活動現場，他也親自嘗試用中文自我介紹，想了一下後笑說：「我想想……是說『我是Stuart』嗎？對，這就是我唯一會的一句了。」一句簡單的中文，也引來現場笑聲與掌聲，展現親和力十足的一面。

有趣的是，費爾柴徳在台灣已經有許多球迷親切稱他為「費仔」，他透過媒體得知後試念了幾次，「費仔、費仔？費仔！我很喜歡！」他直言，對這暱稱很滿意，「我喜歡費仔。這可以成為我在這裡的新暱稱。不過，隨便。大多數人都叫我Stu，不過Fairchild也行，費仔也行，球迷怎麼叫我都沒問題。」

關鍵字： 中華隊費爾柴德WBC龍恩棒球

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

