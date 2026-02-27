運動雲

>

搶簽球砸到臉！費柴爾德遇接機亂象　蔡其昌籲球迷別太過「熱情」

▲▼ Stuart Fairchild、蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）、蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」Stuart Fairchild 今（27）日出席品牌活動，也是他抵台後首次公開亮相。昨晚他抵達台灣時吸引大批球迷接機，場面一度相當擁擠，甚至發生疑似「簽名蟑螂」為索取簽名，將球直接丟向他臉部的失控行為。對此，中華職棒會長蔡其昌今特別呼籲球迷展現熱情之餘，也務必給選手適當空間，避免發生意外。

蔡其昌表示，今天是費爾柴德首次出席公開活動，且因行程有限，這場活動也幾乎是他在台灣唯一的公開行程。他也藉此感謝台灣人壽從集訓開始到交流賽期間，全程協助與陪同中華隊，讓選手在裝備與後勤上毫無後顧之憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌指出，費爾柴德此次受邀擔任品牌代言人，大家以最開心的心情歡迎他回到台灣、回到自己的家，「也非常感謝他願意把我們的新家當成自己的家，接受邀請，加入Team Taiwan，成為非常重要的一份子。」他也代表中職與 Team Taiwan 正式向費爾柴德致上歡迎之意。

不過，針對昨晚接機場面失控，蔡其昌語重心長表示，球迷的熱情令人感動，但仍希望大家能稍微給選手一些空間，「不要一看到他就蜂擁而上，萬一發生推擠、不小心受傷，那就真的得不償失。」他也提到，球隊已因傷勢問題失去一名重要戰力龍恩（Jonathon Long），更希望所有選手都能在安全、安心的環境下備戰。

蔡其昌強調，熱情是好事，也希望費爾柴德能感受到台灣人的喜愛，但仍呼籲球迷注意表現方式，「讓選手好好準備比賽，才是對Team Taiwan最大的支持。」

關鍵字： 費爾柴德中華隊蔡其昌簽名蟑螂WBC2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘

MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘

徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

汪小菲初七升級三寶爸！　張蘭心疼馬筱梅「扛重擔」

熱門新聞

徐若熙火球壓制自己人！曾豪駒大讚　也點出中華隊此戰敗因

「龍仔」龍恩首曝退經典賽心聲　直言飛半個世界去復健不合理

費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

徐若熙狀態近100％飆158震撼日媒：WBC相當棘手的對手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾豪駒點出中華隊此戰敗因

2龍恩曝退中華隊心聲　說這點不合理

3費爾柴德到啦！近百名球迷熱情接機

4中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

5贏南韓了　中華男籃世界盃資格賽首勝

最新新聞

1費仔比出12強爆紅手勢！

2同級生合體！大谷翔平拒絕鈴木誠也

3林家正推一把！費爾柴德想讓台灣感到驕傲

4大谷「規格外」超巨體型震撼日網

5費仔這名字很可以！遺憾龍仔沒來

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

別想成為第二個大谷翔平！　王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366