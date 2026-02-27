搶簽球砸到臉！費柴爾德遇接機亂象　蔡其昌籲球迷別太過「熱情」

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）、蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」Stuart Fairchild 今（27）日出席品牌活動，也是他抵台後首次公開亮相。昨晚他抵達台灣時吸引大批球迷接機，場面一度相當擁擠，甚至發生疑似「簽名蟑螂」為索取簽名，將球直接丟向他臉部的失控行為。對此，中華職棒會長蔡其昌今特別呼籲球迷展現熱情之餘，也務必給選手適當空間，避免發生意外。

蔡其昌表示，今天是費爾柴德首次出席公開活動，且因行程有限，這場活動也幾乎是他在台灣唯一的公開行程。他也藉此感謝台灣人壽從集訓開始到交流賽期間，全程協助與陪同中華隊，讓選手在裝備與後勤上毫無後顧之憂。

蔡其昌指出，費爾柴德此次受邀擔任品牌代言人，大家以最開心的心情歡迎他回到台灣、回到自己的家，「也非常感謝他願意把我們的新家當成自己的家，接受邀請，加入Team Taiwan，成為非常重要的一份子。」他也代表中職與 Team Taiwan 正式向費爾柴德致上歡迎之意。

不過，針對昨晚接機場面失控，蔡其昌語重心長表示，球迷的熱情令人感動，但仍希望大家能稍微給選手一些空間，「不要一看到他就蜂擁而上，萬一發生推擠、不小心受傷，那就真的得不償失。」他也提到，球隊已因傷勢問題失去一名重要戰力龍恩（Jonathon Long），更希望所有選手都能在安全、安心的環境下備戰。

蔡其昌強調，熱情是好事，也希望費爾柴德能感受到台灣人的喜愛，但仍呼籲球迷注意表現方式，「讓選手好好準備比賽，才是對Team Taiwan最大的支持。」