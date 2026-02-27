細野晴希今大巨蛋戰中華隊　目標壓制想讓伊藤、北山有壓力

運動雲

▲ 細野晴希。（圖／截自火腿官網）

▲細野晴希。（圖／截自火腿官網）

記者胡冠辰／臺北報導

根據日媒《日刊體育》報導，日本火腿鬥士2023年一指細野晴希27日將於台北大巨蛋先發對決中華隊，不僅肩負交流賽重任，更被日媒視為替日本武士提前情蒐的重要關鍵人物。

由於中華隊正是日本隊在3月6日東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽（WBC）首戰對手，細野直言希望以壓制性投球「助攻」國家隊，甚至笑說，「如果我能壓制住，或許會讓那兩人感受到壓力吧。」

火腿昨（26日）自沖繩那霸移動至台北，備戰今日與中華隊的交流戰，細野此役任務明確，除了爭取個人新賽季開幕先發輪值資格，也希望為入選日本武士的隊友伊藤大海、北山亘基提供對戰參考。

談到即將對決台灣打線，細野接受日媒訪問時表示：「我沒有特別去想能不能成為參考，不過如果我能壓制住，或許會讓那兩人（伊藤、北山）感受到壓力吧；從這個意義上來說，我想壓制他們。」

為了搶進開幕輪值，細野也設定兩大課題，首先是「放鬆」；他說：「要輕鬆投球，不是要降低球速，而是用像傳接球那樣的感覺去投，這其實相當困難，所以想多加練習。」

第2項重點則是他自稱的「千手投法」，細野特別嘗試將手臂角度略為下修，增加變化性；他坦言：「以前從高角度投球時也是如此，要我每次都用相同的姿勢投球，大概是不可能的，如果能依當天狀況做出改變就好了。」

儘管此行屬客場出征，但日本火腿去年來台兩戰吸引合計超過5萬人進場，細野對於在滿場觀眾面前登板相當期；他表示：「這會成為為賽季做準備的好練習。」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

