李灝宇春訓對以色列WBC王牌敲長打　林維恩、莊陳仲敖同場亮相

▲底特律老虎李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲底特律老虎李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）腳步臨近，在美職體系打拼的台灣好手們也持續透過大聯盟春訓熱身賽調整，效力於底特律老虎的李灝宇27日在對陣金鶯的比賽中，棒打以色列國手克雷默（Dean Kremer），敲出今年春訓個人首支長打。而奧克蘭運動家的兩位台灣新星林維恩與莊陳仲敖，今日則在對決遊騎兵的比賽中同場亮相，分別完成後援任務，持續為國家隊徵召累積實戰體感。

WBC中華隊內野主力之一的李灝宇，今日在交手金鶯的熱身賽中，擔任先發第3棒、指定打擊，面對金鶯上季拿下11勝、同時也是經典賽以色列隊核心強投的克雷默，李灝宇在第3局上半展現驚人爆發力，擊出一記擊球初速高達105.8英哩（約170.3公里）的強勁二壘安打，這也是他春訓的第一支長打。

可惜一壘上的隊友維爾林（Matt Vierling）在衝本壘時遭到阻殺，未能讓這支安打轉換為打點。總計李灝宇今日5打數1安打，近期連續2場比賽皆有安打紀錄，目前春訓打擊率調整至2成31，長打率則爬升至3成08。

另一場熱身賽中，運動家隊的兩位台灣投手林維恩與莊陳仲敖也接力上陣，林維恩於第4局上半中繼登場，雖然開局與後續皆因控球不穩投出4壞球保送，且全場20球中僅有7顆好球，但他憑藉應變能力連續製造滾地球與飛球化解危機。總計林維恩投1局無安打、無失分，送出2次保送，最快球速來到92.2英哩（約148.4公里）。

接棒的莊陳仲敖則負擔了2局的投球任務。他在第6局登板時先以滾地球抓下出局數，但隨後一記93.3英哩（約150.2公里）的速球失投遭到狙擊，連續被敲3支安打包含1支二壘安打失掉2分。第7局續投時，莊陳仲敖又因一顆偏紅心的變速球被逮中，挨了一記陽春砲。不過他隨即穩住陣腳連抓3個出局數，展現心理韌性。莊陳今日最快球速來到94.8英哩（約152.5公里），2局投球中送出1次三振，目前春訓防禦率為8.10。

至於效力紅襪隊的鄭宗哲，今則是在球隊交手光芒的比賽中替補上陣，6局下第一打席就選到四壞球保送，可惜隨後他盜壘失敗成為出局數，8局下他敲出左外野高飛球遭接殺，總計1打數無安打，選到1次四壞球保送，打擊率1成67。

關鍵字： 李灝宇林維恩莊陳仲敖2026WBC2026WBC中華隊春訓

