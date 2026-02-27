MLB「賽揚強投」重回藍鳥　41歲續站投手丘

運動雲

MLB「賽揚強投」薛澤重回藍鳥　41歲續站投手丘

▲▼藍鳥官宣簽下薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／藍鳥官方社群）

▲薛澤（Max Scherzer）重返藍鳥。（圖／藍鳥官方社群）

記者葉國吏／綜合報導

多家媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB老將投手薛澤（Max Scherzer）將以1年300萬美元合約回到多倫多藍鳥隊效力，這份協議還包含高達1000萬美元的激勵獎金，並且明訂球隊不得交易他。藍鳥隊希望這位三屆賽揚獎得主能再帶來關鍵貢獻。

據美國「The Athletic」指出，這次薛澤（Max Scherzer）的合約除了基本年薪，激勵獎金總額達1000萬美元，且合約中加入不得交易條款，顯示球隊對他的重視。薛澤（Max Scherzer）現年41歲，這將是他在大聯盟的第19個球季。

回顧薛澤（Max Scherzer）的職業生涯，至今他共出賽483場、其中474場為先發，累計拿下221勝117敗，生涯防禦率3.22，三振數3489次，在大聯盟歷史上排名第11位。這些數據顯示他在球場上的穩定表現和長期競爭力。

去年球季，薛澤（Max Scherzer）為藍鳥隊先發17場，投出85局，戰績5勝5敗，防禦率5.19。他在季後賽也有不錯表現，先發3場，對西雅圖水手和洛杉磯道奇都有登板，整體季後賽投了14又1/3局，送出11次三振，防禦率3.77，展現經驗價值。

