費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機　明上午出席公開活動

記者王真魚／台北報導

備戰世界棒球經典賽（WBC）中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今晚抵台，正式向球隊報到。費爾柴德搭乘班機於21時52分落地、約在22時22分出關，現場近百名球迷早在晚間9點便到場等候，氣氛相當熱絡。

▲ ▲費爾柴德（Stuart Fairchild） 。（圖／胡至欣攝）

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）抵達台灣。（圖／記者胡至欣攝）

費爾柴德一現身即獲球迷熱情迎接，不僅有人獻花，還拿出球衣、棒球請他簽名，他也親切替球迷簽名，展現高人氣。不過被人群包圍後，費爾柴徳簡單簽名後即由工作人員帶離現場。

總教練曾豪駒今賽前受訪就透露，費爾柴德今晚抵台，明天會參與練習。不過他也坦言，費爾柴德不會在自辦熱身賽登場。

曾總進一步指出，主要仍受限於大聯盟相關規定，「依照大聯盟的規則，他們不能參加有轉播的比賽，必須等到進入官辦熱身賽的日期之後，才能出賽。」因此費爾柴德報到後，會以調整與融入團隊為主，先透過訓練熟悉中華隊節奏。

費爾柴德加入訓練之前，明（27）日上午將於台北大巨蛋周邊商店出席公開活動，並與中華職棒會長蔡其昌同台亮相。他也將在活動中正式與媒體見面，分享返台心情與備戰狀況。

▲ ▲費爾柴德（Stuart Fairchild） 。（圖／胡至欣攝）

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）被人群包圍        。（圖／記者胡至欣攝）

