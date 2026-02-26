台灣飛人回歸護主場！劉錚+17窒息防守鎖勝、率隊抗韓為父慶生

▲2027年世界盃籃球亞洲區資格賽，中華隊劉錚。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段，中華男籃最終以77比65擊碎宿敵南韓，不僅奪下本階段首勝，更寫下睽違9年再於正式國際賽擊敗南韓，而在傷癒回歸的首場戰役中，精神領袖「台灣飛人」劉錚雖然進攻手感尚在調整，卻憑藉防守端窒息般的壓迫力，繳出全場最高的+17正負值，而今日恰逢劉錚爸爸生日，這場歷史性的勝利正是他獻給爸爸最珍貴的生日禮。

因受傷遺憾缺席上階段賽事的劉錚，在此戰正式回歸國家隊陣容，雖然久未實戰讓他今日在進攻端10投僅1中、僅進帳 3分，但卻有4籃板3助攻，還送出全隊最高的3抄截，身為球隊的防守核心，更是嚴守南韓外線尖兵，+17正負值全場最高。

談到今日針對南韓主力射手李賢重的防守，劉錚展現了對自我的極高要求。「今天對他的防守就是嚴加看管，雖然還是被他得了18分，覺得還有很多應該做得更好的地方。」劉錚嚴肅地自省道，「好險最後是拿下比賽，不然我會很自責。」

今日正好是劉錚爸爸的生日，他也開心能用球場上的拼勁回應了父親的期待，「很開心能拿下勝利，我覺得最好的勝利就是送給我爸的生日禮物，他真的很期待，也非常希望我們能拿下這場比賽。」

而這場勝利對中華隊而言具備里程碑意義，因為這不僅是球隊本屆世界盃資格賽的首場勝仗，更是團隊9年來首度抗韓成功。

「我覺得這是一個好的開始，很開心今天我們是贏球的那一方，不會只是在……就是『雖敗猶榮』。我真的很替這個團隊開心，我們終於拿下實質的勝利了。」劉錚強調，這場球贏在大家的凝聚力，讓台灣球迷在自家主場見證了中華男籃的韌性。

儘管沈浸在擊敗宿敵喜悅中，身為老大哥的劉錚隨即將目光轉向下一場對陣中國隊的硬仗，「我們準備好韓國，那接下來就準備中國的東西，希望抱持著勝利的這股氣勢延續下去，拿下這場勝利是個鼓舞，但我們不能自滿，必須專注準備下一場。」