「微笑跟學長們打招呼」徐若熙飆火球對決：拿出最好東西

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

徐若熙今天以軟銀球員身份在大巨蛋對戰熟悉的中華隊，這是他旅日後首場比賽，他直言這一戰對他而言意義重大，「這算是我第一次的正式比賽，一開始就告訴自己，百分之百去投，才能知道狀況有沒有真的回到比賽。」

1局下，徐若熙展現火球威力，僅用10球就讓中華隊打線三上三下，其中對陳晨威只花2球便製造二壘方向滾地球出局，第2球在大巨蛋計分板測得最快158公里，追平個人生涯最速紀錄。

2局下，徐若熙在1出局後被吳念庭擊出安打，這也是本場比賽他所被敲出的唯一安打，但隨後迅速調整節奏，連續解決接下來兩名打者，未讓對手延續攻勢。

3局下，徐若熙雖對江坤宇投出四壞球保送，仍穩定掌控場面，順利抓下該局其餘出局數。依照既定調度，他在3局投完後退場，先發3局共用44球，被敲1支安打，送出2次三振、1次保送，最快球速158公里

徐若熙表示，首局登板時就刻意用最直接的方式檢視狀態，後續第2、3局則透過變化球的角度進行調整。他坦言，熱身時就已感覺狀況逐漸回到比賽節奏，「後面就是順順地丟，把自己該做的事情做好，沒有想太多。」

談到回到大巨蛋投球的感受，徐若熙直言相當舒服，「在大巨蛋丟球一定是非常好的，不只是我，我相信對野手、投手，甚至球迷來說，這裡都是一個很舒服的地方。」能在熟悉的室內球場完成調整，也讓他更專注在場上的執行力。

此役面對中華隊多位學長登場打擊，徐若熙笑說自己始終帶著微笑向學長們打招呼，但站上投手丘後，仍是全力以赴，「就是把自己最好的東西拿出來，表現給他們看，也跟學長說，我已經準備好經典賽了。」

對於賽後總教練小久保裕紀的叮嚀，徐若熙透露其實話不多，「監督沒有多說什麼，就是跟我說WBC加油。」他也進一步表態，只要能幫助球隊，無論角色大小都願意全力以赴，「哪怕只是多抓一個出局數，我都會用最好的實力幫助球隊。」

回顧春訓調整，徐若熙坦言進度確實偏慢，但並不心急，「春訓都在找最好的感覺，有時候真的要到正式比賽，才會把臨場的感覺拉出來。平常練習就是順順地丟，完成自己想做的事情。」

