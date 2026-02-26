馬建豪重傷送醫已照MRI　中華男籃對中國之戰12人將變更

▲馬建豪在世界盃亞洲區資格賽主場對上南韓之戰，負傷緊急送醫治療。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃26日在主場新莊體育館以77比65光榮戰勝南韓，拿下2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事首勝。不過此戰上半場剩下前3分1秒，中華隊馬建豪扭傷右腳踝緊急送醫。目前已經進行X光、MRI相關檢查，確認骨頭狀況沒事，但3月1日在菲律賓對上中國之役，馬建豪恐無法上陣，12人名單換人機率極高。

此戰中華隊在4人得分上雙，包括高柏鎧18分、16籃板、3阻攻，林庭謙18分，陳盈駿13分、5籃板、4助攻，以及雷蒙恩13分攜手貢獻下，中華隊最終12分之差擊敗南韓，完成自2017年後兩軍對壘首勝。

但中華隊200公分前鋒馬建豪，在此戰上半場終了前3分1秒，一次積極防守落地時，在無碰撞情況下造成右腳踝大扭，當下馬建豪甚至無法自行起身，緊急由場邊擔架抬出場外後，送上救護車赴醫院治療。

根據中華隊透露，馬建豪稍早已經完成X光、MRI相關檢測，確認骨頭狀況沒有大礙，但3月1日對上中國之戰上場可能性不高，教練團預計將於明天開會，討論下一戰的替換人選。

馬建豪本人稍早則在個人社群發出限時動態報平安，他發文表示，「讓大家擔心了，我沒事！兄弟們把這場贏下來了，下一場也請大家幫忙加油。」

馬建豪此戰僅替補出賽2分23秒，1次出手沒有進球與得分紀錄，另有1次助攻。

▲馬建豪在個人社群發出限時動態報平安。（圖／取自馬建豪IG）