不當射手當大鎖！盧峻翔貼身防守南韓一哥、開心精神領袖劉錚回歸

▲▼2027年世界盃籃球亞洲區資格賽，盧峻翔。（圖／記者李毓康攝）

▲2027年世界盃籃球亞洲區資格賽，中華隊前鋒盧峻翔。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段，中華男籃今在新莊體育館寫下歷史，以77比65擊敗強敵南韓隊，這不僅是拿下的首場勝利，更是中華隊睽違9年再度於正式國際賽擊敗南韓，除了進攻端的發揮，板凳出發的盧峻翔展現了成熟的戰術執行力，成功將南韓隊頭號射手李賢重壓制到外線10投僅3中，成為中華隊能守住領先優勢、最終取勝的關鍵防守拼圖。

盧峻翔在國內一向以犀利的進攻火力著稱，但在此役對抗南韓的戰略中，他被賦予了完全不同的重任，面對上階段場均砍下26.5分、具備大聯盟等級射程的南韓主將李賢重，盧峻翔上場22分鐘雖然僅攻下6分、1籃板與 1助攻，但他全場貼身撕咬，讓李賢重整場打得極為掙扎，最後拿18分，且在決勝節陷入犯規麻煩最終犯滿退場。

談到這場比賽的防守策略，盧峻翔表示賽前就已做足心理準備：「李賢重有射程能力，那今天我們也是先守住他，讓他第四節的時候有犯規麻煩下場，這對我們來說有很大的幫助。」

盧峻翔透露，這並非他第一次在國家隊接下防守工作，先前面對日本隊時，他也曾受命看防對手主力，「其實我就是做好心理準備，像上次在日本的時候，教練也是有指示我要守（對方主力），我覺得每場比賽面對對手的心態都要一致，教練如果給我防守的工作，那我就是全心全意在這個上面，我也就不太急著在進攻上面。我也會自己調整心態跟自己在球場上的模式。」

而中華男籃精神領袖劉錚此階段回歸，盧峻翔雖然替補出場仍展現成熟心態，「整個狀態其實有回溫。我們也願意等錚哥回來，他是我們的精神領袖，也是台灣籃壇代表，我還有很多地方要向他學習。不管是替補還是先發，心態都已經調適得不錯。」

關鍵字： 中華男籃南韓隊盧峻翔劉錚FIBA資格賽

