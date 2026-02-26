運動雲

5738人見證！中華男籃光榮擊敗南韓　陳盈駿盛讚：團隊的勝利

▲▼2027年世界盃籃球亞洲區資格賽，陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男籃擊敗南韓，陳盈駿直言這是一場團隊勝利。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

在主場新莊體育館5738位球迷入場見證下，中華男籃在4人得分達雙位數情況下，最終77比65擊敗強敵南韓，在2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事終於拿下首勝。賽後中華隊主帥圖齊大讚這是一場出色的比賽，主控陳盈駿直言，「這一勝非常重要，這是一場團隊的勝利！」

在高柏鎧18分、16籃板、3阻攻，搭配林庭謙18分，陳盈駿13分、5籃板、4助攻，以及此役擔任先發展現奇兵貢獻的雷蒙恩高效率貢獻13分攜手合作下，中華隊在主場以12分之差漂亮擊敗南韓，完成自2017年以來兩軍FIBA成人級別國際賽交手首勝。

中華隊主帥圖齊賽後表示，「非常神奇的一役！這是我來到中華隊執教後，打得最出色的比賽之一，我們打出非常強悍的防守，讓上階段對上中國進攻端表現出色的南韓，此戰僅拿到65分，加上我們不斷將節奏打快，我們非常開心能拿下此戰勝利。」

陳盈駿表示，「團隊的勝利！南韓就是一支不能在防守上有任何鬆懈的隊伍，換防與溝通都要清楚，一點閃失就會被對手抓到機會，防守大致不錯，只是籃板球沒有做好頂人卡位，所幸後半段有做出調整，當高柏鎧遇到犯規麻煩，包括陳冠全、曾祥鈞都有頂上來，這是非常重要的一勝。」

▲▼2027年世界盃籃球亞洲區資格賽，陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

▲陳盈駿此戰貢獻13分、5籃板、4助攻表現出色。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 陳盈駿中華男籃中華隊世界盃男籃亞洲區資格賽圖齊台籃

【帶海獅散步】海獅跟在飼養員身後搖搖晃晃走路好可愛

