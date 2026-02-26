徐若熙最快何時上一軍？小久保掛保證：一定先讓台灣球迷知道

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

台日交流賽賽後記者會上，福岡軟銀鷹總教練小久保裕紀談到中華隊投手徐若熙未來在軟銀一軍的登板時程時表示，目前尚未訂出明確時間點，將視世界棒球經典賽（WBC）打到哪與投球負荷再行評估，但已確定會讓徐若熙在一軍登板。

台灣媒體詢問，徐若熙在WBC結束後回到軟銀，最快何時能在一軍出賽？小久保回應，仍需觀察徐若熙在WBC能走到哪個階段，以及實際投球局數與用球數狀況，再決定後續安排，「會讓他在一軍投球是確定的，但具體在哪個時間點，目前還沒有決定。」

小久保也以幽默方式補充表示，「如果知道了會告訴大家，請大家到時候看電視。」他強調，如果確定後，「一定會第一時間讓台灣球迷知道。」

徐若熙此役先發3局飆到158公里，沒有失分。小久保給予高度評價，指出他在春訓期間曾進行投球動作的微調，時間雖不長，但效果已經顯現，「今天是我看過他投得最好的一場。」

對於軟銀球團會長王貞治賽前點出徐若熙先前紅白戰球路偏高的問題，小久保認為，比起球路高低，更重要的是整體球質與出力方式，控球仍有時間持續修正。

小久保也強調，徐若熙擁有頂級直球速度與品質，並能依比賽情境調整節奏，「他的變速球也非常好。如果他在WBC賽場上投球，對手的打者真的需要對他做很多研究。」