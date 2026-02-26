徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽熱身賽中華隊今與日職福岡軟銀鷹交手，打線受到軟銀投手群全面壓制，終場以0比4吞敗、遭到完封。其中代表軟銀先發的徐若熙投3局火球連發，最快球速飆到158公里，自家總教練監督小久保裕紀直言，今天是他春訓以來最好一場。

軟銀此役把握中華隊換投契機展開攻勢，笹川吉康在5局敲出全壘打先馳得點，6局再靠高飛犧牲打追加分數，逐步拉開差距，最終以4比0帶走勝利，也完成此行來台2戰全勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙依照既定調整計畫登板，主投3局用44球完成任務，僅被敲出1支安打，送出2次三振、1次保送，沒有失分，150公里以上速球頻頻出現，成功封鎖中華隊打線。

賽後軟銀總教練小久保裕紀直言，「從春訓一路看下來，今天是若熙投得最好的一場，未來在WBC，他一定會成為日本隊的強勁對手。」

談到徐若熙開局就火力全開，小久保表示，「春訓期間他有進行一些動作調整，時間不算長，但現在看起來效果非常好。」

對於此次來台交流賽，小久保也轉述王貞治的看法指出，透過這兩場比賽促進兩國棒球實力交流，「這次交流賽非常有意義，接下來球隊也將銜接官辦熱身賽，正式朝新球季邁進。」