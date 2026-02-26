運動雲

>

徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督按讚：日本隊的強勁對手

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽熱身賽中華隊今與日職福岡軟銀鷹交手，打線受到軟銀投手群全面壓制，終場以0比4吞敗、遭到完封。其中代表軟銀先發的徐若熙投3局火球連發，最快球速飆到158公里，自家總教練監督小久保裕紀直言，今天是他春訓以來最好一場。

軟銀此役把握中華隊換投契機展開攻勢，笹川吉康在5局敲出全壘打先馳得點，6局再靠高飛犧牲打追加分數，逐步拉開差距，最終以4比0帶走勝利，也完成此行來台2戰全勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙依照既定調整計畫登板，主投3局用44球完成任務，僅被敲出1支安打，送出2次三振、1次保送，沒有失分，150公里以上速球頻頻出現，成功封鎖中華隊打線。

賽後軟銀總教練小久保裕紀直言，「從春訓一路看下來，今天是若熙投得最好的一場，未來在WBC，他一定會成為日本隊的強勁對手。」

談到徐若熙開局就火力全開，小久保表示，「春訓期間他有進行一些動作調整，時間不算長，但現在看起來效果非常好。」

對於此次來台交流賽，小久保也轉述王貞治的看法指出，透過這兩場比賽促進兩國棒球實力交流，「這次交流賽非常有意義，接下來球隊也將銜接官辦熱身賽，正式朝新球季邁進。」

關鍵字： 軟銀徐若熙經典賽中華隊完封2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

快訊／好慘！男籃中韓大戰　「台灣KD」馬建豪腳傷擔架緊急送醫

快訊／好慘！男籃中韓大戰　「台灣KD」馬建豪腳傷擔架緊急送醫

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

邱軍道歉：承擔犯下的錯誤　酒駕撞死運將一度裝傻

熱門新聞

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

2中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

3龍恩復原比預期慢　經典賽恐有變數

4龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

5中華隊交手軟銀打線出爐！

最新新聞

1曾豪駒點出中華隊此戰敗因

2馬建豪已照MRI　對中國12人將變更

3徐若熙何時上一軍？小久保幽默回應

4雷蒙恩成奇兵　轟國家隊新高抗韓

5不當射手當大鎖！盧峻翔鎖李賢重

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

【偶像級表演】李多慧活力辣跳《STYLE》甜笑融化全場

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366