「抗韓奇兵」雷蒙恩國家隊先發首秀轟13分　說代表台灣的榮耀是動力

▲2027世界盃籃球亞洲區資格賽，中華隊奇兵雷蒙恩。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段，中華男籃今（26日）晚間坐鎮主場新莊體育館，迎戰宿敵南韓隊。面對日前對戰日本苦吞2連敗的沉重壓力，中華隊此役變陣出擊，派出台北台新戰神本土王牌雷蒙恩（Samuel Manu）擔綱先發，收到奇效。雷蒙恩在國家隊生涯首場先發中展現強大侵略性，狂飆個人新高的13分、抓下6籃板，搭配林庭謙與高柏鎧的內外連線，最終中華隊以77比64擊退南韓，搶下關鍵勝利。

中華隊今日排出的先發陣容除了陳盈駿、林庭謙、劉錚與歸化中鋒高柏鎧等4大主力外，最受矚目的便是首度扛起先發重任的雷蒙恩。

雷蒙恩並未辜負期待，此役他上場時間高達32分鐘，全場8投4中，且在罰球線上展現極佳穩定性，5投俱中。他多次在關鍵時刻挺身而出，以積極的持球切入挑戰南韓禁區，最終攻下13分，外加6籃板、1助攻與1抄截，攻守兩端的全面表現，是此役中華隊抗韓的重要功臣。

▲雷蒙恩。（圖／記者李毓康攝）

首度以先發身分在上千家鄉球迷面前出賽並擊敗強敵，雷蒙恩在賽後受訪時顯得相當興奮，他強調「代表台灣」本身就是最純粹的動力，「代表台灣是個榮耀，所以我今天真的很興奮、很期待，然後非常想要幫助球隊贏球。當他們告訴我要先發的時候，我真的超級興奮，我一直在想我可以做什麼來幫助球隊。」

針對今日在進攻端極具侵略性的打法，雷蒙恩直言這是為了回應教練團的期待，「我只是想盡一切辦法幫助球隊贏，所以進攻、防守都要幫忙，教練今天給我的任務是希望我能變得更加……該怎麼說？不要那麼畏首畏尾。他希望我更有侵略性，加強進攻，並且展現出對球權的渴望。」

而賽後主帥圖齊也給予雷蒙恩高評價，「我很相信雷蒙恩，只要他專注在比賽中，就會帶來很大的能量，特別是今天他在防守端的表現，當他這樣的年輕球員打出專注力，就能有好的表現。但就像陳盈駿說的，這是一場團隊的勝利。」