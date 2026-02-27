吳念庭笑談山川穗高一壘「抓褲子」　點名經典賽日本武士最需警戒對象

運動雲

▲中華隊與軟銀交流賽，吳念庭練球。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

交流賽中華隊26日與福岡軟銀鷹交手，打線遭投手群壓制全場僅2支安打，終場以0比4吞敗；其中吳念庭從軟銀先發徐若熙手中敲出安打，他賽後受訪直言徐若熙此役投球節奏「非常快」，在投球時間限制下和以往對戰感受明顯不同，也肯定對方逐漸調整到比賽狀態。

談到從徐若熙手中擊出安打的當下感受，吳念庭表示，最明顯的差異在節奏，「他今天的投球節奏非常快，跟以往不一樣的地方在於，這次因為有『投球時間秒數限制』的關係，他很快就可以準備好投下一顆球。」

至於球路與球速體感，吳念庭也說徐若熙整體內容到位，「變化球都掌握得還不錯，直球速度也都有到150公里以上。我覺得若熙已經越來越有調整到比賽狀況的感覺了。」

此戰吳念庭上壘後，也在一壘與昔日隊友山川穗高有趣互動，轉播畫面中山川一度「抓著他的褲子」，吳念庭笑說其實沒聊太多，更多是久別重逢的喜悅，「也沒有聊什麼，因為也蠻久沒有見面了，回台灣打球後也沒辦法一起比賽，很高興可以跟他再繼續比賽。」

他也提到過往同隊建立的感情，「我們以前當隊友也蠻長一段時間，都有培養一些好的感情，他也很開心見到我，我也很開心見到他這樣。」

近期集訓與熱身賽表現穩定，吳念庭也分享調整狀況，直言自己狀態維持得不錯，但全隊在「比賽感覺」仍需更快到位，「從集訓到現在，自己的狀態都有保持住，隊友們在調整上，其實我都覺得還不錯，可能在比賽感覺上差了一點。」

他強調接下來賽程緊湊，沒有太多時間慢慢調，「明天還有比賽，要趕快在比賽上找到節奏，之後去宮崎還有兩場熱身賽；想跟大家講，我們沒有太多時間可以調整，就是盡量把自己狀況拉高，去應付比賽。」

最後被問到經典賽日本隊最需要警戒的選手，吳念庭直言當然是大谷翔平，「不只是自己這麼認為，相信隊友也這麼覺得，大谷除了實力，還具備強大的影響力，所以不管任何狀況都要特別去警戒。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

