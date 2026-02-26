「他蠻可愛的！」林凱威暖心鼓勵張峻瑋　也談對手角度欣賞徐若熙

▲中華隊投手林凱威。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／臺北報導

台日交流賽中華隊26日與福岡軟銀鷹交手，打線全場僅2安遭完封，終場以0比4落敗；中華隊牛棚大將林凱威8局登板用12球讓對手3上3下，賽後受訪表示自己上去「沒想太多」，就是攻擊好球帶，把正式比賽的感覺投入到交流賽中。

林凱威此戰在8局上接替登板，面對軟銀打線快速解決3名打者，展現俐落內容；他說「其實上去丟球也沒想太多，就是攻擊好球帶，盡量把正式比賽的那種感覺完全投入在接下來進行的熱身賽中，我也沒想結果會怎樣，就是做我該做的事情。」

談到本場牛棚調度是否為既定安排，林凱威透露教練團大致會有登板順序，但仍會依比賽狀況調整，「大概會有順序出來，但還是會以比賽狀況為主。」

對於與日職強隊軟銀交手的感受，林凱威也提到賽前就做功課、期待對決，「昨天我有看精華影片，他們跟球的感覺都還不錯，我也很期待能對到他們，他們是很厲害的一支球隊。」

此役中華隊3局因先發鄭浩均小腿抽筋提前退場，張峻瑋接手後出現保送與安打失分，讓軟銀先馳得點；林凱威賽後也談到與年輕投手張峻瑋的互動，笑說兩人幾乎每天都會交流。

「他蠻可愛的啦！因為他很年輕，也會問我一些問題，跟他互動都蠻可愛的，」他也透露有特別鼓勵對方，「我有跟他說，他投得很棒，只是剛好被人家打到，接下來還有很多挑戰，他的心態調整得蠻好的，我蠻相信他的。」

另外，軟銀此戰先發由徐若熙登板投3局無失分，最快球速飆到158公里，身為前隊友的林凱威談起徐若熙表現表示「我看到他這樣丟球很開心！他在味全龍時就是一個能獨當一面的投手。」

他也說以對手角度看徐若熙投球像是在欣賞，「今天以不同的角度（對手）看他丟球，我覺得是一種欣賞，希望他能繼續突破自己，他一定有這個能力。」