快訊／2017年後首度贏南韓　中華男籃世界盃資格賽首勝

▲雷蒙恩此戰先發拿下13分、6籃板，成為中華隊擊敗南韓奇兵。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事，中華隊26日晚間19時將對上強敵南韓，中華隊出奇招，由陳盈駿、林庭謙、劉錚、高柏鎧4大主力擔任先發外，雷蒙恩也首度在國家隊出任先發，半場打完中華隊取得10分領先，第3節更一度取得20分大幅超前，末節中華隊迫使南韓王牌李賢重5犯離場，中華隊4人得分上雙優勢火力加持，最終77比65贏球，自2017年東亞錦標賽後首度擊敗南韓，喜迎世界盃亞洲區資格賽首勝。

開賽中華男籃一度陷入苦戰，遭南韓王牌射手李賢重三分球狙擊打出7比0攻勢，所幸中華隊靠著林庭謙連續強勢單打，加上高柏鎧雙手爆扣帶起氣勢，隨後陳盈駿強勢切入外加中距離跳投取分，中華隊逆轉12比9超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後南韓頭號大將李賢重吞下2犯，但中華隊內線支柱高柏鎧同樣首節2犯，首節打完中華隊以21比18小幅領先。

▲陳盈駿強勢出擊，成為中華隊最穩定後場指揮官。（圖／記者李毓康攝）

次節南韓一度靠著李賢重不講理超狂三分球，加上半場終了前3分1秒，中華隊馬建豪扭傷腳踝緊急送醫，南韓趁勢追到僅兩分差。不過半場終了前陳盈駿強勢三分球命中，讓中華隊半場打完取得43比33的雙位數領先。

下半場開打後，中華隊穩定取得領先，雖然高柏鎧苦吞個人第4犯，但雷蒙恩強勢單打幫助中華隊取得多達20分領先優勢。不過南韓不放棄追分希望，連續三分球攻勢得手，3節打完南韓又追到僅9分落後。

末節中華隊由禁區大將高柏鎧頻頻強攻穩住雙位數領先，雷蒙恩強勢單打，加上終場前5分59秒高柏鎧再度爆扣得手，中華隊回到68比53的穩定領先。

終場前4分6秒，南韓頭號大將李賢重進攻犯規，吞下本場個人第5犯退場，中華隊在林庭謙拿下18分，高柏鎧18分、16籃板，陳盈駿13分、5籃板、4助攻，雷蒙恩也有13分的優勢火力加持下，順利在主場贏球，搶下世界盃亞洲區資格賽首勝。

▲林庭謙本場比賽穩定貢獻18分，成為贏球關鍵要角。（圖／記者李毓康攝）

