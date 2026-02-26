運動雲

>

王貞治認為中華隊「慢慢接近日本」　盼WBC一起打進決戰

▲王貞治出席中華隊與軟銀交流賽，賽前受訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡冠辰／臺北報導

中華隊今（26日）在台北大巨蛋與日職福岡軟銀鷹交手前，「棒球之神」王貞治現身受訪，談到大巨蛋落成、台灣球迷熱情與國際交流的重要性。

王貞治直言，球場環境升級會直接改變選手意識與戰鬥力，也讓他看見台灣棒球正在往更高層級靠近，「這是非常好的現象」，並期待未來WBC台灣能與日本上演精彩對決，甚至「一起打進決戰」。

王貞治認為，球場對選手影響極大，大巨蛋提供更好的比賽環境，會讓選手「比賽動力與戰鬥力」提升；對球迷而言，在舒適場館觀賽也能帶來更好的體驗。

他回憶去年在巨蛋看比賽時，已經感受到台灣選手的意識與球迷觀感都出現變化，並點出這樣的改變，讓中華隊實力「開始慢慢接近日本」。

▲王貞治出席中華隊與軟銀交流賽，賽前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

談到台灣球迷文化，王貞治用「非常狂熱」形容，他指出不論加油方式或投入程度，都展現獨特思維，而這份熱情會成為選手成長的強大燃料，「為了回報球迷的支持，選手會越來越努力，成績也會越來越好。」

對於年輕選手的養成，王貞治強調「單靠練習沒有辦法提升球技」，必須透過實戰累積經驗，國際交流賽因此格外重要；他盼未來不只台日交流，而是整個亞洲都能增加對抗機會，「贏球後會想贏下一場」，讓選手在競爭中建立更強的求勝動力。

至於當球員已達到高水準後如何再突破，王貞治以「人外有人，天外有天」勉勵，直言越到高端越難進步，更需要主動「從別人身上偷學」，觀察他人的優點並思考如何轉化成自己的武器；重點不在天賦，而在於是否願意挑戰與嘗試，「只有不斷挑戰，才能在眾多高手之中脫穎而出。」

被問到台灣在他心中的位置，王貞治表示台日「想法與理念非常接近」，因此溝通理解很快，運動領域也能攜手合作交流，讓彼此技術與思維水準一起提升。

他期待未來台日能有更多深度互動，而放眼WBC舞台，他也盼中華隊在更好的環境與更高強度交流下，帶著企圖心迎戰世界，與日本隊共同把亞洲棒球推向新的高度。

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

徐若熙飆158火球壓制！中華隊全場僅2安0比4遭軟銀完封

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

快訊／好慘！男籃中韓大戰　「台灣KD」馬建豪腳傷擔架緊急送醫

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

