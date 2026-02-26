沉默殺手太狠了！林昀儒直落三橫掃向鵬　闖新加坡大滿貫8強　

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽男單16強賽26日登場，台灣一哥「沉默殺手」林昀儒這次交手世界排名第9的中國好手向鵬，面對中國強敵，林昀儒狀態絕佳，僅花不到24分鐘就以11比8、11比5、11比4直落三收拾對手，收下對戰5連勝，也晉級男單8強。

林昀儒目前世排暫居第8，這次在新加坡大滿貫一樣雙線出擊，但混雙攜手鄭怡靜卻意外以1比3不敵首次搭檔的港韓聯軍陳顥樺／金娜英，16強就出局。而男單首輪林昀儒則是直落三橫掃法國選手巴德（Lilian Bardet），32強交手世界排名41的瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson）花不到22分鐘就以直落三勝出，闖進男單16強，也是這次在新加坡大滿貫僅存的台灣選手。

過去國際賽小林與向鵬4次交手都拿下勝利，這次在新加坡再對決，首局雙方前半段呈現拉鋸戰，5度戰成平手，打到5比5時小林連拿3分一度領先，不過向鵬展現韌性很快就從後來居上，又追成8比8平手，好在小林關鍵時刻回穩，連拿3分，以11比8先馳得點。

次局林昀儒乘勝追擊，開賽就拉出5比2領先，向鵬中段雖然試圖把比分追近，但林昀儒穩紮穩打，連拿4分又以11比5奪勝，也率先「聽牌」。

關鍵第3局，向鵬開賽一度以4比3領先，不過林昀儒很快就找到進攻節奏，一口氣拉出8比0的狂暴攻勢，很快就以11比4收下勝利，送給向鵬對戰5連敗，也晉級男單8強。