宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌　直呼「像得到偶像加持」

▲中華隊與軟銀交流賽，宋晟睿練球。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／臺北報導

中華隊26日晚間在台北大巨蛋交流賽中迎戰日職強權福岡軟銀鷹，賽前中信兄弟外野手宋晟不僅在打擊練習時轟出全壘打，更在揮棒後發現「棒球之神」王貞治就在身後觀戰，還親自為他鼓掌，讓他直呼「像得到偶像加持一樣」，成為難忘畫面。

宋晟睿透露，當時自己正在練打，「我剛練打的時候打了一個全壘打，然後他有跟我拍拍手，我有看到。」

媒體追問是否真的是王貞治為他鼓掌，他笑說，「對，那我就跟他點個頭這樣，就是得到偶像的加持，還蠻不錯的，蠻開心的。」

不過他也強調，心情雖然興奮，但仍專注在自身調整，「覺得主要還是說，我能不能把自己練習的力量打出來。」

談到當下是否會緊張，他坦言並不會，「我覺得當下就是享受，然後把自己該做的動作做好，也不會受旁觀者的影響。」

對於偶像就在身後看自己打球，宋晟睿接著形容那是不敢想像的畫面；「完全沒有想過說，偶像可以在我後面，然後看我打球這樣，完全沒有這種畫面過。」

交流之餘，他也與日本球員簡單互動，「就是希望說可以跟他們一起前進WBC複賽，主要目標就是這樣子。」

最後宋晟睿也把握機會向王貞治索取簽名並合影留念，「我覺得也是真蠻有緣的，剛好在高校的時候可以跟偶像拍照，現在能再度相遇真的很開心。」