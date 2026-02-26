不斷更新／鄭浩均突發狀況退場！張峻瑋接手失分　軟銀2比0中華隊

運動雲

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽熱身賽中華隊今與日職福岡軟銀鷹交手，先發投手鄭浩均前2局表現穩定，但第3局出現狀況，在投到一好三壞後緊急退場。軟銀隨後把握換投機會展開攻勢，接手投手張峻瑋未能止血，讓對手先馳得點，取得2比0領先。

鄭浩均面對首名打者柳町達選到四壞球上壘，隨後野村勇擊出右外野飛球形成第1個出局數。面對栗原陵矢，鄭浩均以內角高壓直球對決，成功讓對方擊出右外野飛球，抓下第2個出局數。

不過在兩出局後，鄭浩均出現一次投手犯規，讓跑者推進至二壘，接著對山川穗高，球速最快飆到154，但是投出四壞球，形成一、二壘有人。所幸關鍵時刻穩住陣腳，成功讓秋廣優人無功而返，未讓對手得分，首局無失分完成任務。

徐若熙以軟銀身份對決中華隊，開局就火球連發，完全沒有在讓，包括第一球對陳晨威飆出157公里，第2球則飆出158公里製造滾地球出局，對決張育成也有一顆154公里速球，製造右外野飛球出局，再讓陳傑憲吞下三振，此打席最快也投到157公里。

鄭浩均第2局續投，先讓笹川吉康出局，隨後今宮健太擊出中外野飛球，形成第2個出局數。兩出局後，面對海野隆司，鄭浩均以變化球引誘揮空，送出三振，乾淨利落完成該局，單局未被敲出安打，成功三上三下。

徐若熙第2局續投，持續以火球與節奏掌控戰局。面對林安可，先以155公里速球讓對方擊出游擊方向飛球出局。隨後吳念庭敲出中外野安打，成為中華隊此局唯一上壘的跑者。

一出局一壘有人時，徐若熙對決味全龍前隊友吉力吉撈．鞏冠，多次牽制一壘跑者吳念庭，成功壓制跑壘企圖，最終讓吉力吉撈．鞏冠擊出右外野飛球，抓下第2個出局數。兩出局後，林子偉纏鬥至滿球數，但最終仍揮空吞下三振。

鄭浩均第3局續投，先讓山本惠大擊出二壘滾地球出局，隨後被柳町達敲出左外野安打上壘。一出局一壘有人時，鄭浩均多次牽制跑者，並成功讓野村勇揮空吞下三振，但一壘跑者柳町達提前起跑，仍成功盜上二壘。

兩出局二壘有人時，鄭浩均出現一次暴投，讓跑者推進至三壘，接著對決栗原陵矢投到一好三壞後突然暫停，投手教練林岳平連同防護員上場觀察狀況並關心身體狀況，最終決定讓鄭浩均退場。詳細狀況待中華隊後勤回報。

張峻瑋接手登板，雖然球速最快飆到155公里，但控球不穩，栗原陵矢保送，形成一、三壘有人。隨後與山川穗高纏鬥至滿球數，仍遭對方敲出安打，讓軟銀先馳得點，取得2比0領先。下一棒秋廣優人保送，但隨後回穩，讓笹川吉康擊出中外野飛球出局，結束該局攻勢。

▲中華隊與軟銀交流賽，投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊與軟銀交流賽，投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手張峻瑋。（圖／記者林敬旻攝）

5宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌

