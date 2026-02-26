王貞治直言「沒預想那麼多」　大巨蛋交流賽1.7萬人仍有成長空間

運動雲

▲▼2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治。（圖／記者李毓康攝）

▲2026台日交流賽，「世界全壘打王」王貞治。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟25日在台北大巨蛋與福岡軟銀鷹展開台日交流賽，這也是2026年首場於大巨蛋舉行的棒球賽事；當時主辦單位公布觀眾人數為17560人，刷新去年大巨蛋周三賽事票房紀錄，不過若與近3年台日交流賽相比，仍是人數相對較少的一場，對於大巨蛋啟用與進場狀況，「棒球之神」王貞治也提出期許，盼球迷多進場支持，成為選手最強後盾。

大巨蛋2025年中職賽季票房屢創新高，昨役17560人也刷新去年周三賽事紀錄（2025年7月30日樂天桃猿對富邦悍將15012人）；不過回顧近3年台日交流賽，2024年讀賣巨人來台兩戰皆突破3萬人，北海道日本火腿去年兩場也都超過2萬6千人，本場首戰人數仍有成長空間。

談到台北大巨蛋落成啟用，王貞治表示，日本已有多座巨蛋球場，台灣如今擁有台北大巨蛋，且未來若還有場館規劃，整體棒球與運動環境將更加成熟；他認為，完善的硬體設施能為球員與球迷提供更好的體驗，但更重要的是球迷的實際參與。

「大家願意進場，對球員才有鼓勵的作用。」王貞治接著透露，自己前一天也到場觀察觀眾狀況，坦言人數「沒有預想那麼多」，因此特別呼籲球迷多走進球場，用行動支持選手，「場地真的非常好，希望有更多球迷能進場來看比賽，為球員加油與支持。」

2026WBC2026WBC中華隊

快訊／「龍仔」龍恩因傷忍痛退出經典賽　遞補人選台日交流賽後公布

經典賽恐有變數？教頭直言龍恩復原比預期慢：他須盡快做出決定

龍恩依WBC規定傷退即不得再回歸　宋晟睿遞補呼聲高

鄭浩均掛帥、林安可扛四棒　中華隊交手軟銀打線出爐！

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

平野惠一讚台灣縮小與日本差距　笑談宋晟睿「差點生氣兩次」

龍恩退出經典賽！網友出征「傳球偏差」小熊游擊手羅哈斯

「402轉魔球」震撼全場　佐佐木朗希指叉球春訓吸睛！

龍恩都準備好了！卻因手肘痠痛無緣經典賽　蔡其昌發聲

經典賽臺灣運彩奪冠賠率出爐　中華隊83倍居中後段班

