直擊大巨蛋！王貞治讚中華隊攻擊力　舉大谷為例盼設定更高目標

▲王貞治出席與軟銀交流賽，賽前與辜仲諒、江坤宇合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華隊持續備戰世界棒球經典賽，今（26日）在台北大巨蛋與日職強權福岡軟銀鷹交手賽前，「棒球之神」王貞治特別走進中華隊休息室替球員打氣，談到對台灣選手印象，王貞治肯定中華隊打擊練習展現的揮棒速度與爆發力，並勉勵球員別只停留在崇拜偶像的階段，要抱持「超越」的企圖心，才能把水準再往上推。

王貞治在受訪時表示，自己未必能清楚辨識每位選手，但整體看完打擊練習後，對中華隊的攻擊能力留下深刻印象，「揮棒速度都很快，爆發力也相當不錯。」他認為若能再加強訓練、提升擊球精準度，長打率與安打機率都會增加，「在現有天賦基礎上再加把勁，表現一定會比現在更出色。」

不少中華隊球員把握機會與王貞治拍照、握手，完成「追星」心願；對此王貞治也點出更高層次的期待，他直言：「如果只是單純地崇拜，是沒辦法追上的，必須要有『我要超越這個人』的心態，水準才能提升。」

他最後進一步以日本頂級球星大谷翔平為例，指出大谷的出現帶動更多選手赴美挑戰，也期待台灣球員能設定更遠大的目標，「我是代表台灣，能跟美國球員平起平坐，甚至超越他們」，用這樣的企圖心去努力。

